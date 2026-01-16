โปรดเลี่ยง!ทล.ปิดจราจรชั่วคราว สะพานเหล็กคู่ขนานข้ามแยกสุทธิสาร ตรวจสภาพ

ทล. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณสะพานเหล็กคู่ขนานข้ามแยกสุทธิสาร ตรวจสภาพเสริมกำลังและบำรุงรักษาสะพาน 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 69 ช่วง เวลา 22.00 น. – 04.00 น.
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง และ แขวงทางหลวงกรุงเทพ จะดำเนินการตรวจสภาพและตรวจวัดพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานเหล็กคู่ขนานข้ามแยกสุทธิสาร ถนนวิภาวดี-รังสิต เพื่อจัดทำแนวทางเสริมกำลังและบำรุงรักษาสะพาน เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องจราจรขวาด้านล่าง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณสะพานเหล็กคู่ขนานข้ามแยกสุทธิสาร
วันที่ 16 ม.ค. – 22 ก.พ. 69 เวลา 22.00 น. – 04.00 น.
2. ปิดการจราจรบริเวณกลางแยกสุทธิสาร
วันที่ 1 – 28 ก.พ. 69 เวลา 22.00 น. – 04.00 น.
3. ปิดสะพานเหล็กคู่ขนานข้ามแยกสุทธิสาร
วันที่ 15 - 22 ก.พ. 69 เวลา 22.00 น. – 04.00 น.
ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)