รฟม.-ตำรวจ ปรับรูปแบบเดินรถแยกซังฮี้ พร้อมจัด Feeder เชื่อม” รพ.วชิระ- MRT สถานีสิรินธร, ตั้งฮั่วเส็ง”

รฟม. ร่วมกับ ตำรวจและหน่วยงานพันธมิตร จัดการจราจร ปรับรูปแบบเดินรถบริเวณแยกซังฮี้ เพิ่มความคล่องตัวช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมจัดรถ Feeder เชื่อม รพ.วชิระ- MRT สถานีสิรินธร, ตั้งฮั่วเส็ง อำนวยความสะดวกการเดินทางแนวถนนสามเสน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรล่าสุดบนถนนสามเสน บริเวณแยกซังฮี้ พร้อมจัดรถเสริม Feeder ให้บริการรับ-ส่ง จากรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สถานีสิรินธร ไปยังหน้าสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในระหว่างการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างบริเวณถนนสามเสน
โดย รฟม. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) สำนักงานเขตดุสิต และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ปรับรูปแบบการเดินรถบริเวณแยกซังฮี้เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- จากถนนราชวิถี (ขาเข้าเมือง ลงจากสะพานซังฮี้) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสามเสนมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ เฉพาะเวลา 05.30 - 07.30 น. และ 14.00 - 16.00 น.
- จากถนนสามเสน (มุ่งหน้าแยกซังฮี้) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชวิถีเพื่อขึ้นสะพานซังฮี้ได้ เฉพาะเวลา 09.00 - 14.00 น. และ 16.00 - 05.30 น. และทางตรงมุ่งหน้าไปยังหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถีได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ร่วมกับ กทม. จัดรถรับส่ง (Feeder) ให้บริการฟรี เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีรถรับส่ง (Feeder) ให้บริการ ดังนี้
🔹BMA Feeder Bus : สามเสน - ตั้งฮั่วเส็ง จำนวน 4 คัน (รถออกทุกๆ 5 - 10 นาที)
ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. (ออกรถที่ออฟฟิศเมท สาขาสิรินธร)
และ 15.00 - 19.00 น. (ออกรถที่หน้าสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล)
🔹รถ Feeder เสริม : จำนวน 3 คัน
- MRT สิรินธร - หน้าสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล (รถออกทุกๆ 5 - 10 นาที)
ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. และ 15.00 - 19.00 น.
- MRT สิรินธร - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (รถออกทุกๆ 30 นาที)
ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ทั้งนี้ รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของดินใต้ถนนสามเสนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับเตรียมการซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และการคืนผิวจราจรถนนสามเสนต่อไป