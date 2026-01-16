รายงานอุตสาหกรรมเผย ภาคธุรกิจโรงแรมไทยกว่า 70% เดินหน้าสู่การใช้ไข่ไก่ปลอดกรง มุ่งยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

กรุงเทพฯ — ภาคธุรกิจบริการของประเทศไทยได้บรรลุหมุดหมายสำคัญด้านความยั่งยืนในกระบวนการจัดหาอาหาร โดยกลุ่มโรงแรมชั้นนำในประเทศส่วนใหญ่ประกาศเจตจำนงเปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่ปลอดกรงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความตื่นตัวของอุตสาหกรรมต่อประเด็นสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหารในระดับสากล
รายงานการประเมินแนวโน้มล่าสุดจาก Lever Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า จากการสำรวจโรงแรมรายใหญ่กว่า 50 กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้รายงาน “Thailand Hospitality Industry Cage-Free Egg Scorecard 2025” พบว่า ปัจจุบันกว่า 69% ของจำนวนห้องพักโรงแรมในประเทศ หรือคิดเป็นมากกว่า 115,000 ห้อง ได้อยู่ภายใต้คำมั่นของผู้ประกอบการในการจัดหาไข่ไก่จากระบบปลอดกรง ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานด้านมนุษยธรรมสูงกว่าและได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
คุณลิลี่ เซะ ผู้อำนวยการโครงการด้านความยั่งยืนแห่ง Lever Foundation กล่าวว่า “การที่อุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทยให้ความสำคัญกับนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงในวงกว้าง ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า แนวปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร และเป้าหมายความยั่งยืนนั้น มิใช่เพียงแนวคิดเชิงจริยธรรมเท่านั้น หากแต่เป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีนัยสำคัญโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในระยะยาว” ทั้งนี้ Lever Foundation ได้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายแก่ผู้ประกอบการหลายรายในการกำหนดแนวทางจัดหาอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ โดยระบุเพิ่มเติมว่า “ขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่จำนวนมากได้ประกาศเปลี่ยนผ่านแล้ว การขับเคลื่อนในระดับระบบของอุตสาหกรรมนี้จึงเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน”
ในจำนวนโรงแรมที่เข้ารับการประเมิน มี 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับระดับ A จากการที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ไข่ไก่ปลอดกรง 100% ในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ Aman Resorts, Capella Hotel Group, COMO Hotels and Resorts, Mandarin Oriental, Raya Collection และ Soneva โดย COMO Metropolitan Bangkok เป็นตัวอย่างของการดำเนินการที่ล้ำหน้ากว่าแผนระดับโลก ซึ่งตั้งเป้าไว้ภายในปี 2026 ขณะที่ Capella สามารถดำเนินการตามเป้าหมายทั่วโลกได้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ก่อนกำหนดเดิมถึงเกือบหนึ่งปี
ขณะเดียวกัน โรงแรมอีก 28 กลุ่มได้กำหนดนโยบายระดับโลกเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ไข่ไก่ปลอดกรงภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า โดยในกลุ่มนี้รวมถึงแบรนด์สัญชาติไทยที่มีบทบาทในตลาดระดับภูมิภาค เช่น Minor Hotels, Cape & Kantary Hotels, ONYX Hospitality Group, Banyan Tree Hotels & Resorts, Asset World Corporation และ Chatrium Hotels & Residences รวมถึงเครือโรงแรมระดับนานาชาติอย่าง Accor, Hilton, Hyatt, Marriott และ InterContinental นอกจากนี้ Shangri-La Thailand และ SAii Hotels & Resorts ยังได้ให้คำมั่นในระดับประเทศว่าจะดำเนินการเปลี่ยนผ่านเช่นเดียวกันภายในเวลาอันใกล้
อย่างไรก็ดี รายงานยังพบว่า มีโรงแรมอีก 23 กลุ่ม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนห้องพักที่ได้รับการประเมิน หรือเทียบเท่ากับ 53,470 ห้อง ที่ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการจัดหาไข่ไก่ปลอดกรง โดยในกลุ่มนี้รวมถึงผู้ประกอบการรายสำคัญของอุตสาหกรรม เช่น Dusit International, Centara Hotels & Resorts, Grande Asset Hotels & Property, Grande Centre Point Hotels, Laguna Resorts and Hotels และ SALA Hospitality Group
คุณลิลี่ เซะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันในเชิงอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน และกลุ่มโรงแรมที่ยังไม่มีนโยบายในประเด็นนี้ ย่อมสามารถใช้จังหวะนี้ในการปรับตัวให้เท่าทันแนวโน้ม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค” พร้อมระบุว่า “เราเห็นตัวอย่างของโรงแรมในทุกระดับที่สามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น และ Lever Foundation พร้อมสนับสนุนทั้งข้อมูล แนวทางปฏิบัติ และทรัพยากร เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อบริบทธุรกิจของตน”
ทั้งนี้ ไข่ไก่ปลอดกรงเป็นผลผลิตจากแม่ไก่ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในพื้นที่ที่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การเดินกินอาหาร วางไข่ พักผ่อน และอาบทราย โดยมีงานวิจัยวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากยืนยันว่า ระบบการเลี้ยงไก่ที่ไม่ใช้กรงส่งผลให้ไข่มีความปลอดภัยด้านอาหารสูงกว่า มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นได้ให้การสนับสนุนทางเลือกนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร
เกี่ยวกับ Lever Foundation
Lever Foundation เป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับโลก หรือ Non-Governmental Organization (NGO) ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยมุ่งเน้นการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาโปรตีนเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความเป็นมนุษยธรรม ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมเน้นการพัฒนาการจัดหาโปรตีนจากสัตว์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีและโปรตีนทางเลือกที่ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานสากล