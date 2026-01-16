MEA EV Station เปลี่ยนหัวชาร์จเป็น super charge

ชาร์จไวกว่าเดิม เพิ่มเติมกว่า 182 หัวชาร์จ ทั่วเมือง แรงจริง ชาร์จไวจริง สาย EV ห้ามพลาด
อัปเดตล่าสุด สถานีชาร์จที่รองรับ Super Charge กำลังไฟสูงสุด 180 kW
1. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ ปานวิถี
2. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ หมู่บ้านเซนมูระ
3. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ สายไหม ซอย17
4. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ นิมิตรใหม่ 42
5. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ หมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์
6. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ เทียนทะเล 23
7. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ ลาดพร้าว 80
8. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ นิรันทร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101
9. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ นวลจันทร์
10. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ เทิดราชัน 29
11. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ กาญจนาภิเษก 6/1 คู้บอน
12. ร้านสะดวกซื้อ ซีเจ มอร์ บางแวก 45
13. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 หมู่บ้านวินด์มิลล์ (บางนา กม.10)
14. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เทศบาลบางปู 60 จุด 3
15. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 นลินวิลล์ 5 (ถ.เคหะร่มเกล้า)
16. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ถนนฉลองกรุง - สังฆประชา
17. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บางพลับ ซอย 5 ราชพฤกษ์ (18208)
18. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สมาคมชาวปักษ์ใต้ (16001)
19. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ตลาดรวยมาเก็ต ประชาอุทิศ 90
20. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เอกชัย 131 (07428)
21. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 (17909)
22. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 แบริ่ง 33 จุด 2 (19227)
23. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาธุตัดใหม่ จุด 2 (16678)
24. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภูมิเวท ซอย 15 (15643)
25. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 (08933)
26. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาพระราม 5 คู่ขนานนครอินทร์ (22430)
27. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยพระเงิน (ถนนกาญจนาภิเษก) (22763)
28. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ถนนเทิดพระเกียรติ (ถนนคลองถนน) (18083)
29. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จรัญสนิทวงศ์ 97 (17798)
30. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ถนนลำโพ (18095)
31. หมู่บ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟค สุขุมวิท 77
32. โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีช แจ้งวัฒนะ
33. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
34. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
35. การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
36. การไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ
37. การไฟฟ้านครหลวง ราษฎร์บูรณะ
38. การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ (ลานจอด)
39. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
40. หจก. วิรุฬห์บริการ (บมจ.บางจาก)
41. บจก. อาร์.พี.บี. ปิโตรเลียม (เพชรเกษม 69)