ส.กทอ. เตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มผู้แอบอ้าง ระบุประกาศผลอนุมัติงบปี 68ต้นก.พ.นี้

ส.กทอ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568 ให้ระวังการแอบอ้างข้อมูลโครงการและงบประมาณว่าได้รับการอนุมัติแล้ว ระบุปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบราคากลาง คาดประกาศผลเป็นทางการต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้แอบอ้างกับหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2568 ว่าโครงการที่ยื่นมานั้นได้รับการอนุมัติแล้ว โดยมีการนำรายชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน และงบประมาณไปแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ส.กทอ. ขอยืนยันว่าเอกสารหรือการแจ้งผลดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเท่านั้น
โดยสถานการณ์ดำเนินงาน ปัจจุบันโครงการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตรวจสอบราคากลาง โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ คาดว่าจะสามารถประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการได้ในระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2569
การแจ้งผลทางการ ส.กทอ. จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอรับการสนับสนุนของหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะเผยแพร่ผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์ทางการของ ส.กทอ. เท่านั้น และ สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ทางการของ ส.กทอ. เท่านั้น https://enconfund.go.th/