อเมริกันสแตนดาร์ด ประกาศความสำเร็จส่งท้ายปี รับรางวัล Superbrands Thailand 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภค สุดยอดแบรนด์สุขภัณฑ์อันดับ 1 ในใจคนไทย

อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้ ลิกซิล กรุ๊ป นำโดย ตระกูล ส่งพิริยะกิจ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ และธริณี พิมลศรี ลีดเดอร์ แบรนด์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำจากเวทีอันทรงเกียรติด้านการสร้างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล “Superbrands Thailand 2025” โดยซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทยมอบรางวัลซูเปอร์ แบรนด์ประจำปี 2568 ให้กับสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ 27 แบรนด์ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ The 71
ตระกูล ส่งพิริยะกิจ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ กล่าวว่า “อเมริกันสแตนดาร์ดขอขอบคุณ Superbrands Thailand และผู้บริโภคทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์สุขภัณฑ์ในประเทศไทย การก้าวสู่การเป็น Superbrands คือ เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่สำหรับแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ด”
“นี่ไม่ใช่แค่รางวัล แต่คือการยืนยันในพันธสัญญาของแบรนด์ ตลอดจนตอกย้ำความเป็น Hygiene Leadership ที่มีต่อผู้บริโภคชาวไทยในการมอบมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกบ้าน และจะยังคงมุ่งมั่นรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนต่อไป” ตระกูล กล่าวเสริม
Superbrands เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำงานด้านการวัดและประเมินความเป็นเลิศของแบรนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ณ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันซูเปอร์แบรนด์ดำเนินการอยู่ในกว่า 92 ประเทศทั่วโลก รางวัลดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภครวมทั้งบุคคลในสายงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และตัวแทนคณะกรรมการอิสระของซูเปอร์แบรนด์ โดยสุดยอดแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการคัดเลือก 3 เกณฑ์หลักด้วยกัน ได้แก่ BRAND QUALITY (คุณภาพของแบรนด์) BRAND AFFINITY (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ BRAND PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์)