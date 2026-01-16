Aura Bangkok Clinic เปิดตัว น้องไบรท์ ช่อง 3 นั่งแท่นแบรนด์พรีเซนเตอร์คู่โยชิ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์หน้าเด็ก ที่สาว ๆ ทุกคนเข้าถึงได้

ออร่า ทุ่มงบหลักล้าน! คว้าตัว “น้องไบรท์ นักข่าวช่อง 3” ครองตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนใหม่ ตอกย้ำคลินิกจิ้มหน้าที่ดาราคนดังไว้ใจ พร้อมรุกตลาดความงามระดับภูมิภาค ปักหมุดขอนแก่น - อุดรธานี
เขย่าทุกวงการ! Aura Bangkok Clinic คว้าตัว น้องไบรท์ - พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวสาวประจำรายการเรื่องเล่าเช้านี้ นั่งแท่นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ งานนี้ออร่าชูคอนเซปท์เปิดตัว “หน้าเด็กแบบไบรท์ เพราะให้ออร่าดูแล” เจาะคนที่อยากดูแลตัวเองให้ดูเด็กและอ่อนเยาว์ งานนี้ทำแฟนคลับของน้องไบรท์เซอร์ไพรส์สุด ๆ เพราะนับเป็นครั้งแรกที่น้องไบรท์ รับพรีเซนเตอร์คลินิกเสริมความงาม ตอกย้ำถึงความแมสและคุณภาพการบริการของ Aura Bangkok Clinic คลินิกที่เหล่าดารา คนดังไว้วางใจ
ออร่า เปิดแผนรุกตลาดความงาม รับเทรนด์หน้าเด็กอ่อนกว่าวัยที่จะกลายเป็นเทรนด์หลักของปี 2569 ย้ำว่าการดูแลตัวเอง ไม่จำกัดเพศและช่วงอายุ การเปิดตัวคุณไบรท์ช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำในฐานะผู้นำในวงการคลินิกความงาม ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและการบริการระดับพรีเมียม พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและสาขาน้องใหม่ในภาคอีสาน ปักหมุดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารออร่า เผยว่า คุณไบรท์คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเองทั้งผิวหน้าและผิวกาย เป็นไอคอนด้านความงามเหนือกาลเวลา แบรนด์จึงวางตัวคุณไบรท์ให้เป็นตัวแทนของออร่าที่จะช่วยส่งสารและส่งเสริมความมั่นใจให้คนไทยทั้งประเทศ ลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง ทุบกรอบแนวคิดที่ว่า อายุเป็นอุปสรรค์ของความสวย ให้กลายเป็น สวยออร่าไม่จำกัดอายุ
น้องไบรท์ เผย รู้จักออร่ามานาน สุดปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวออร่าคู่กับโยชิ พร้อมวางใจให้ออร่าดูแลความสวย เตรียมอวดหน้าสวย เสียงใส และความมั่นใจที่มากกว่าเดิมให้แฟนข่าวที่ติดตาม ในทุกช่องทางของออร่าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เปิดตัวพรีเซนเตอร์ทั้งที ออร่าเสิร์ฟ 3 ลุคใหม่ของคุณไบรท์ ให้แฟน ๆ ได้ติตตาม เริ่มที่ชุดราตรีสีขาวขับผิว เผยความออร่าทั้งหน้าและผิว ทำเอาแฟน ๆ หวนนึกถึงคุณไบรท์ในลุคเจ้าสาว ลุคที่สอง ชุดสีดำสไตล์ Working Woman เผยความมั่นใจแบบ Gen Z Boss สวยสะกดทุกสายตา ลุคสุดท้าย ชุดชีฟองสีฟ้าขาว ให้ลุคแกลม สวยแบบนางพญา แต่ดูหวานด้วยรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไบรท์
เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับลุคใหม่และเคล็ดลับความสวยของคุณไบรท์ ได้ในทุกช่องทางของ Aura Bangkok Clinic ทั้งช่องทางออฟไลน์ อาทิ บิลบอร์ด ดิจิตอลสกรีน และช่องทางออนไลน์ของออร่าทุกแพลตฟอร์ม
Facebook Page: Aura Bangkok Clinic
Official Instagram: aurabangkok.clinic
Line Official: @botox
Tiktok: Auracutegirl