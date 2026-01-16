MEA หารือ กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสาร-นำลงใต้ดิน เดินหน้ามหานครไร้สาย

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง โดย นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วย นายราเชนทร์ อันเวช ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และทีมงานจาก MEA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2569 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ กสทช. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช., นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช., นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. และ นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมสายลม 1031 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 กรุงเทพฯ
การประชุมหารือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง MEA และ กสทช. เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสาระสำคัญของการหารือมุ่งเน้นการกำหนดทิศทางและแผนปฏิบัติการร่วมกันในปี 2569 ในพื้นที่รับผิดชอบของ MEA ครอบคลุม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางเร่งด่วน และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินควบคู่ไปกับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำถึง "การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน" เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) หรือ Single Last Mile ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อลดจำนวนสายสื่อสารที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้าอย่างถาวร
ทั้งนี้ MEA ตระหนักถึงปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคนิคทางวิศวกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด การหารือร่วมกันในวันนี้จึงเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื้อรัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม รองรับการเติบโตของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าและบริการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัยอย่างยั่งยืน