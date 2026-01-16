MEA เปิดตัว "MEA Energy Plus" หนุน SMEs เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟ มอบเงินสนับสนุนสูงสุด 25%

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดตัวโครงการ "MEA Energy Plus" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เดินหน้ามาตรการเชิงรุกช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุน 20-25% ของราคาอุปกรณ์ (วงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อแห่ง) เพื่อผลักดันการปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มุ่งเป้าลดภาระค่าไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ตระหนักดีว่า "ต้นทุนพลังงาน" คือปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการ โครงการ "MEA Energy Plus" จึงเกิดขึ้นภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุ้มค่า และยั่งยืน ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ SMEs คือทางรอด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ นายชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและตอกย้ำว่า การประหยัดพลังงานไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็น "ทางรอด" ที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในยุคปัจจุบัน
สำหรับเทคโนโลยีเป้าหมายในระยะนำร่องที่ MEA เปิดรับการสนับสนุน ครอบคลุมอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ (Air Inverter) ช่วยควบคุมอุณหภูมิคงที่และประหยัดไฟ
2. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) สำหรับควบคุมมอเตอร์ในโรงงานหรือปั๊มน้ำ
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
- เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่บริการ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ)
- เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือ นิติบุคคล
- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก)ประเภท 3 (กิจการขนาดกลาง) หรือ ประเภท 5 (กิจการเฉพาะอย่าง)
- ไม่เป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
- เป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน
- ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แฟรนไชส์
MEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ โดยเตรียมเอกสาร ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด และภาพถ่ายอุปกรณ์เดิมที่ต้องการปรับปรุง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.MeaEnergyplus.com โดย MEA จะพิจารณาตามลำดับการสมัคร (First Come, First Served) จนกว่างบประมาณสนับสนุนจะครบตามจำนวน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @meaenergyplus หรือ โทร. 089-163-6888 และ 0-2470-9604 หรืออีเมล meaenergyplus@gmail.com