จ่ายสำเร็จปุ๊บ แจ้งเตือนปั๊บ ที่ MEA Smart Life และ LINE OA MEA Connect

เมื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางและผู้ให้บริการแบบ Online Payment ตรวจสอบช่องทางที่มีการแจ้งเตือนเมื่อรับชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์สำเร็จได้ที่ https://www.mea.or.th/our-services/mea-service/electricity-biill-payment-channels/payment-channels-summary (เฉพาะรายการที่เป็นระบบรับชำระแบบ Online Payment ที่มีดอกจันเท่านั้น)
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ฟรี ที่ App Store และ Play Store เท่านั้น >> วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งาน https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/measmartlife-howto-faq22082025
LINE OA "MEA Connect" (เพิ่มเพื่อน ค้นหา @meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีเท่านั้น)