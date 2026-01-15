ส.อ.ท.จี้ก.ต่างประเทศเร่งชี้แจงสหรัฐฯ หวังไทยพ้นถูกระงับวีซ่าผู้อพยพ ห่วงกระทบภาพลักษณ์-ความเชื่อมั่น

“เกรียงไกร”ประธานส.อ.ท.จี้ก.ต่างประเทศเร่งดำเนินการชี้แจงเพื่อให้ไทยหลุดจากลิสต์ 75ประเทศที่ถูกระงับวีซ่าผู้อพยพ (Immigrant Visa) ชี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นฯ
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่าตามที่สหรัฐฯประกาศระงับวีซ่าผู้อพยพ (Immigrant Visa)สำหรับ 75 ประเทศรวมถึงไทยตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งน่าแปลกใจว่าทำไมประเทศไทยเข้าไปอยู่ในlist 75ประเทศ และมีบางประเทศน่าจะโดนแต่ไม่โดน เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องดูรายละเอียดและหาสาเหตุ พร้อมเร่งเจรจาให้ไทยหลุดจากรายชื่อในลิสต์ 75ประเทศนี้โดยเร็วที่สุด ส่วนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยย่อมได้กระทบไม่มากก็น้อย แต่เชื่อว่าไม่กระทบต่อการค้า
ทั้งนี้ เป็นนโยบายตั้งแต่ต้นของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่ต้องการเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายออกจากสหรัฐ
โดยมองว่าผู้อพยพสร้างปัญหามากมายทั้งอาชญากรรม ทำให้อัตราคนวางงานมากขึ้น และมีคนไร้บ้านเต็มไปหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากนโยบายผิดพลาดในอดีต ที่รับผู้ลี้ภัย หรือว่าผู้อพยพประเทศอื่นๆ เข้ามามากจนเกินไป และสร้างภาระให้กับสหรัฐอเมริกา
“ทุกประเทศอยากให้ประเทศต่างๆบอกว่า ไม่ต้องทำวีซ่า แค่ถือพาสปอร์ตของประเทศนี้ หรือว่าเป็นคนของประเทศก็เข้ามาได้ เราสามารถเข้าได้กี่ประเทศ อันนี้มันเป็นพรีวิลเลจ (Privilege) และที่สำคัญเป็นความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆ มีต่อคนของประเทศนั้นๆ ต้องมาทบทวน ทำไมจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะถึง 33 ล้านคน และมีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนData Centerเยอะ แต่ทำไมเราถึงถูกอยู่ในลิสต์ไม่ให้วีซ่า ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจและต้องรีบเร่งหาความจริง และหาทางในการแก้ไข เพื่อยกระดับของเราให้หลุดจากตรงนั้นออกมาให้ได้ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดี ส่วนปัญหาสแกมเมอร์ (Scammer) จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น คงต้องไปดู แต่สิ่งสำคัญต้องรีบให้ไทยหลุดพ้นจากลิสต์ 75 ประเทศนี้ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเศรษฐกิจในไทยยังต้องการเม็ดเงินลงทุนตรง( FDI )จากต่างประเทศ”