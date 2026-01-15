ธนาคารกรุงเทพ สานต่อปีที่ 17 มอบหนังสือให้ 400 โรงเรียนทั่วประเทศ ชูแคมเปญ “นิทานปั้นปัญญา เสริมทักษะ พัฒนา EF” สร้างรากฐานเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผนึก สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เดินหน้าติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ผ่านโครงการ “นิทานปั้นปัญญา เสริมทักษะ พัฒนา EF” ประจำปี 2569 มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อสร้างรากฐานทักษะสมองและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ภายในงานแถลงข่าวซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid Event ได้รับเกียรติจาก นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือให้แก่ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน 400 แห่งทั่วประเทศ โดยมี นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายอาทร เตชะธาดา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสพฐ. ครูและบรรณารักษ์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงาน รวมถึงได้จัดทำระบบ Online เพื่อให้ครู อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติสามารถร่วมเป็นสักขีพยาน
นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี หนังสือยังคงเป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่า ช่วยเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนากระบวนการคิด และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามยังมีโรงเรียนและห้องสมุดจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจากการอ่านหนังสือมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการคิด การจินตนาการ การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสถานศึกษาและห้องสมุดจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเสียหาย จึงร่วมมือกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เดินหน้าส่งเสริม “โลกแห่งการอ่าน” อย่างต่อเนื่องมาเป็นปี 17 โดยส่งมอบหนังสือชุด “นิทานปั้นปัญญา เสริมทักษะ พัฒนา EF” ผนวกหนังสือกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับ 400 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ภายใต้แนวคิด “ธนาคารแห่งความรู้” คิดเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนังสือชุดที่ 1 “นิทานปั้นปัญญา เสริมทักษะ พัฒนา EF” เป็นหนังสือนิทานภาพ 2 ภาษา (ไทย–อังกฤษ) จำนวน 7 เรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกสนาน แฝงคุณธรรมและแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ชุดที่ 2 “หนังสือกิจกรรมบูรณาการ” จำนวน 21 เรื่อง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ชุดที่ 3 “หนังสืออ่านนอกเวลา เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต” จำนวน 17 เรื่อง เหมาะสมกับการปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในยุคปัจจุบัน
ด้าน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้จำนวนมาก การสนับสนุนหนังสือในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเติมเต็มทรัพยากรทางการศึกษา แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
