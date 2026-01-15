บังคับใช้ 1 ก.ค. 69!ขบ.ออกประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์จดทะเบียนรถโดยสาร กรณีเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ เพื่อยกระดับความปลอดภัย

กรมขนส่งฯ ออกประกาศกรมฯ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2568 เพื่อยกระดับความปลอดภัย บังคับใช้ 1 ก.ค. 69 แนะนำอู่ต่อตัวถังมาขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2568 เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกรมฯ มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับอู่ต่อตัวถังในประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถโดยสาร (ยกเว้น รถโดยสารมาตรฐาน 3 ที่มีลักษณะเป็นรถสองแถว) ที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนเริ่มดำเนินการ และต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่
สำหรับรถที่อยู่ระหว่างทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังต้องดำเนินการทางทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ขั้นตอนการขออนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ
ก่อนดำเนินการ ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถัง โดยยื่นข้อมูลรถพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน อาทิ สำเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ ภาพถ่ายภายนอกรถ/ภายในรถ หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของอู่ต่อตัวถัง หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมด้านงานเชื่อมหรืองานโลหะของช่าง 2 คนขึ้นไปหลักฐานคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานประจำโรงงานที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างประกอบตัวถังรถโดยสารไม่น้อยกว่า 5 ปี และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีแก้ไขเพิ่มเติมตัวถังรถ
1.แบบแปลนรูปร่าง ลวดลายตัวถังรถ (Drawing) พร้อมรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตัวถัง
2.หลักฐานของอู่ต่อตัวถังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) หรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ด้านการผลิต/สร้างประกอบรถ
กรณีเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ
1.แบบแปลนรูปร่าง ลวดลายตัวถังรถ (Drawing) ขนาดสัดส่วนของรถ จำนวนและการจัดวางที่นั่ง ระยะเสา ประตูทางขึ้นลงรถ ประตูฉุกเฉิน พร้อมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถัง
2.หลักฐานของอู่ต่อตัวถังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ด้านการผลิต/สร้างประกอบรถระหว่างดำเนินการ ต้องยื่นภาพถ่ายนอกตัวรถ ภายในรถที่แสดงให้เห็นถึงเสาโครงสร้างตัวถังรถ ต้องมีหนังสือรับรองโดยวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปพร้อมรูปถ่ายวิศวกรคู่กับรถ (เฉพาะกรณีขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ) หนังสือรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังออกโดยอู่ฯ
หลังจากดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถแล้ว ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถต้องรวบรวมหลักฐานแล้วยื่นขอดำเนินการทางทะเบียน และนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ ต้องติดตั้งที่นั่งที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบ วัสดุภายในรถต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ต้องติดตั้งค้อนทุบกระจก ทางออกฉุกเฉิน และประตูฉุกเฉินตามที่กรมฯ กำหนด กรณีรถที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัว และต้องใช้โครงสร้างตัวถังที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวถัง (UN R66) หรือตามแบบตัวถังมาตรฐาน ที่กรมฯ กำหนด ฯลฯ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกย้ำให้อู่ต่อตัวถังมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งต้องเป็นอู่ต่อตัวถังที่ได้รับ ใบ ร.ง.4 และ/หรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ด้านการผลิต/สร้างประกอบรถ โดยสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อขึ้นทะเบียนได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด สํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก หากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมฯ (https://aeb.dlt.go.th/th)
อย่างไรก็ตามหากอู่ต่อตัวถังไมjดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถ หรือดำเนินการทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก