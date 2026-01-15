TECHLEAD ส่งต่อพลังงานสะอาด สร้าง “ต้นทุนของโอกาส” สนับสนุนโรงพยาบาลและโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

พลังงานไม่ใช่เพียงแสงสว่างหรือไฟฟ้า หากแต่คือ “ต้นทุนของโอกาส” ที่ช่วยให้สถานที่สำคัญอย่างโรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย ด้านพลังงาน ทุกวัตต์ที่ประหยัดได้ และทุกบาทที่กลับคืนสู่โรงเรียนหรือสถานพยาบาล คือพื้นที่ใหม่ที่เปิดโอกาสให้การเรียนรู้และการรักษาพัฒนาไปอีกระดับ นี่คือพลังของพลังงานสะอาดที่สร้าง “พลังงานใหม่ ให้อนาคต” เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกภาคส่วนลงมือสร้างตั้งแต่วันนี้
บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (TECHLEAD) ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการ CSR “Solar Cell for Better Future: อนาคตดี สร้างได้” โดยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และนำทรัพยากรที่ประหยัดได้ กลับไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
โดย TECHLEAD ได้จัดกิจกรรมมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้แก่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุขและสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 2.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 3.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 4. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และ 5. โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมกำลังการติดตั้งทั้งสิ้น 140 กิโลวัตต์
นาย ชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว แต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุข เสริมความพร้อมของสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างยั่งยืน ในนามจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และระบบพลังงานสะอาด เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ เมื่อเราลงมือสร้างร่วมกัน
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TECHLEAD เชื่อว่าพลังงานสะอาดคือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ เพราะทุกต้นทุนที่ลดลงสามารถเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โครงการ Solar Cell for Better Future จึงไม่ได้เป็นเพียง การติดตั้งระบบพลังงานเท่านั้น แต่คือการส่งต่อโอกาสให้โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน เติบโตไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างยั่งยืน โดยหลังจากที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ได้ประมาณ 600,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่จำเป็น เทียบเท่ากับ เตียงผู้ป่วยขนาดมาตรฐาน 5–6 เตียง หรือ เครื่องช่วยหายใจ 2–3 เครื่อง หรือเครื่องวัดสัญญาณชีพถึง 14 เครื่อง เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 60,000 บาทต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ ชุดโต๊ะ–เก้าอี้นักเรียน 20–24 ชุด หรือ รองเท้านักเรียนกว่า 200 คู่ รวมถึงอาหารกลางวันจำนวน 2,400 มื้อ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เรายังได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และชุดของใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ โอกาสในการเรียนรู้ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ด้วยความตั้งใจในการดูแลชุมชนในมิติสังคมควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี
โครงการ “Solar Cell for Better Future: อนาคตดี สร้างได้”เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานของ TECHLEAD ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสนับสนุน การใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมไทย