BLKGEM The Art Of Entertainment Academy จุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่ โอกาส และความเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดของเจนเนอเรชั่นใหม่อุตสาหกรรมเพลงไทย

ในยุคที่วงการเพลงของไทยมีการเติบโตขึ้นทุกวันแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นสร้างแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลง ไม่ว่าจะในฐานะของการเป็นศิลปินที่ทำงานเบื้องหน้าหรือการทำงานเบื้องหลัง ซึ่งหากบุตรหลานของคุณกำลังสนใจในเส้นทางสายนี้ “จุดเริ่มต้น” คือส่วนสำคัญ เพราะถ้าเริ่มต้นในจุดที่ใช่ก็เหมือนได้เดินเข้าสู่ประตูของอุตสาหกรรมเพลงตั้งแต่ก้าวแรก
BLKGEM : The Art Of Entertainment Academy คือจุดเริ่มต้นที่เรากำลังพูดถึงนี้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้สถาบันนี้น่าจับตามองที่สุด ณ เวลานี้ คือวิสัยทัศน์ และแนวคิดที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ของ คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GMM MUSIC และ ครูเจด้า อภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง Executive Vice President of BLKGEM ผู้บริหารที่สร้างความสำเร็จให้กับศิลปินไทยมาแล้วจำนวนมาก โดยวิสัยทัศน์และแนวคิดของสถาบัน BLKGEM คือการสร้างโอกาสให้วงการเพลงไทย และศิลปินรุ่นใหม่ได้ ขยายและขับเคลื่อนวงการเพลงไทย รวมถึงการต่อยอดการเติบโตไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังการยกระดับพร้อมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลงานคุณภาพไปสู่ระดับนานาชาติได้
และเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดของสถาบัน BLKGEM แล้วเราจะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่า ที่นี่คือสถาบันที่จะสร้างบุคลากรเจนเนเรชั่นใหม่ สำหรับยุคใหม่แห่งอุตสาหกรรมเพลงไทยอย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความพิเศษและแตกต่าง เพราะถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ทำงานกับศิลปินตัวจริงอย่างใกล้ชิดของครูเจด้า พร้อมทีมงานครูมืออาชีพอีกกว่า 40 คน รวมถึงหลักสูตร Customize ที่มาพร้อมทีมโค้ชมากประสบการณ์ ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้สามารถพัฒนาได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้
จากหลักสูตรตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมคือตัวโปรเจ็กต์หรือคอร์สเรียนต่างๆของ BLKGEM จะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงประสบการณ์สุดพิเศษที่ผู้เรียนจะได้สัมผัส อาทิเช่น GEM Record โปรเจ็กต์ที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมทำงานกับทีมProducer จาก GMM MUSIC และยังได้ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเอง
BLKGEM Concert โชว์ใหญ่ประจำปีที่ให้นักเรียนทุกคน ทุกรุ่นขึ้นโชว์แสดงบนเวที บนโชว์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี พร้อมจัดเต็มแสง สี เสียง Production เทียบเท่าคอนเสิร์ตของศิลปินจริงๆ หรืออีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ BIRDBOX x BLKGEM POP100 ที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอุตสาหกรรมเพลงไทยของ GMM MUSIC ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจจากศิลปินไอคอนแห่งยุคสู่เจนเนอเรชั่นใหม่ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญให้กับวงการเพลงไทยในอนาคตต่อไป โดยนักเรียน BLKGEM 100 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โอกาสขึ้นโชว์บนเวทีจริงร่วมกับศิลปินอันดับหนึ่งตลอดกาลอย่าง พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งประสบการณ์ Exclusive แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมีเพียง BLKGEM เท่านั้นที่มอบให้ได้
เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าก้าวแรกที่ผู้เรียนได้เข้ามาสู่สถาบัน BLKGEM ก็เหมือนกับได้เข้ามาสู่วงการเพลงไปครึ่งตัวแล้ว เพราะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ BLKGEM มอบให้คือ “โอกาส” จากเครือข่ายค่ายเพลง และสตูดิโอที่ทำงานเบื้องหลังในเครือ GMM MUSIC รวมถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้นำธุรกิจวงการเพลงไทยทำให้ผู้เรียนมีโอกาสและหนทางเข้าสู่สายงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้แบบที่ไม่มีสถาบันไหนมอบให้ได้ ดังตัวอย่างของศิลปินเจเนอเรชั่นใหม่ที่ถูกปลุกปั้นโดย BLKGEM อย่าง PERSES จากค่าย G'NEST วงที่ถูกพัฒนาโดย BLKGEM ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งวง ด้วยการแสดง Performance ที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับในวงการและกลุ่มแฟนเพลง T-Pop ทำให้วันนี้ PERSES คือศิลปินกลุ่มมาแรงที่คว้ามาแล้วหลายรางวัล เช่นศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแห่งปีจาก THE WORLD'S HIGHEST AWARDS 2023 รวมถึง JOOX SPOTLIGHT GROUP OF THE YEAR จาก JOOX TOP MUSIC NIGHT 2025 และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสถาบัน BLKGEM ในอนาคตอันใกล้นี้เราน่าจะได้เห็นผลงานคุณภาพที่มาในระดับภูมิภาค Asia จาก PERSES ให้ได้ติดตามกันต่อ รวมถึงอีกหนึ่งความภูมิใจของ BLKGEM อย่าง Samui จากค่าย White Music เด็กหนุ่มที่มีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีสถาบัน BLKGEM คอยสนับสนุนและร่วมพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินคุณภาพที่ไปคว้ารางวัลทั้งในประเทศอย่างศิลปินดาวรุ่งจากงาน Asia Top Awards 2025 รวมถึงรางวัลระดับนานาชาติจาก Weibo Music Awards ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปี
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมของสถาบัน BLKGEM ที่ทำให้สถาบันแห่งนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่สถาบันแห่งนี้ทำ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเพลงไทย โดยคนรุ่นใหม่ที่จะถูกฝึกสอนให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมคุณภาพและความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
BLKGEM The Art Of Entertainment Academy จุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่ โอกาสและความเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดของเจนเนอเรชั่นใหม่อุตสาหกรรมเพลงไทย