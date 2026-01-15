สยาม ทาคาชิมายะ จัด 2 เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ ‘Mie Fair’ และ ‘Foodie Island Hokkaido’ ปักหมุดแลนด์มาร์กเจแปนเลิฟเวอร์! ขนทัพเมนูระดับตำนานบุกไอคอนสยาม ตลอดเดือนมกราคมนี้

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นด้วยการเนรมิตพื้นที่ชั้น G ให้เป็นสวรรค์ของเหล่านักชิม โดยการร่วมมือกับรัฐบาลจังหวัดของญี่ปุ่นจัดสองอีเวนต์ใหญ่ต้อนรับต้นปีที่รวบรวมสุดยอดวัตถุดิบพรีเมียมและเมนูหาทานยากจากสองพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างจังหวัด "มิเอะ" (Mie) และภูมิภาค "ฮอกไกโด" (Hokkaido) มาเสิร์ฟให้คนไทยได้สัมผัสแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการเดินทางผ่านรสชาติและวัฒนธรรมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตลอดช่วงเดือนมกราคมนี้
ประเดิมด้วย งาน "Mie Fair in Thailand" ที่ยกความอร่อยและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจากจังหวัดมิเอะมานำเสนออย่างเต็มรูปแบบตลอด 8 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2569 พบกับแบรนด์ดังกว่า 15 ร้านที่คัดสรรเมนูระดับซิกเนเจอร์มาให้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็นความสดหวานของกุ้งมังกรอิเสะที่เป็นราชาแห่งท้องทะเล ความนุ่มละมุนของเนื้อมัตสึซากะชั้นเลิศ หรือเมนูแปลกใหม่อย่างไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟโชยุที่ผสานความหวานมันกับความหอมของซีอิ๊วญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีขนมพื้นเมืองชื่อดังอย่าง ซันโปะยากิรูปสามเหลี่ยม และเฮจิ เซนเบ ที่ส่งตรงรสชาติดั้งเดิมมาให้ชิมถึงที่ พร้อมเปิดประสบการณ์ทางวัฒนธรรมผ่านเวิร์กช็อปสุดพิเศษ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องประดับจากไข่มุกแท้ และศิลปะการชงมัทฉะอิเสะที่หาชมได้ยาก โดยในวันที่ 16 มกราคม 2569 พบกับไฮไลต์สุดตื่นตาตื่นใจกับการแสดงนินจาอันทรงพลังจากกลุ่ม Ashura ผู้สืบทอดวัฒนธรรมนินจาสายอิงะ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่จะมาสร้างความเร้าใจให้แก่ผู้ชมอย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่องความฟินแบบไม่พักระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2569 พบกับงาน “Hokkaido Dosanko Plaza 7th Anniversary Foodie Island Hokkaido Fair” เพื่อฉลองครบรอบ 7 ปีของร้านฮอกไกโด โดซังโกะ พลาซ่า ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ได้ร่วมกับรัฐบาลฮอกไกโดคัดสรรเมนูเด็ดและวัตถุดิบสดใหม่มาเอาใจสายกินโดยเฉพาะ พบกับเมนูไฮไลต์อย่าง หอยอาโอะสึบุย่างสดๆ ที่ส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอและให้สัมผัสกรุบกรอบกำลังดี พร้อมลิ้มรสปลาหมึกทอดซังงิสไตล์ฮอกไกโดแท้ที่หมักซอสโชยุจนเข้าเนื้อ สำหรับคอราเมงพลาดไม่ได้กับ Yamaokaya Ramen ที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปทงคตสึเข้มข้นจากการเคี่ยวกระดูกหมูนานถึง 4 วัน นอกจากนี้ยังมีขนมหวานตำนานกว่าศตวรรษอย่าง Sawa no Tsuyu ขนมทำมือจากช่างฝีมือผู้ชำนาญที่ใช้เพียงน้ำตาลบริสุทธิ์และน้ำมันจากเปลือกของเลมอนธรรมชาติ และ Yuzu Fu Manjyu มันจูเนื้อหนึบสอดไส้ถั่วกวนหอมกลิ่นยูซุสดชื่น ปิดท้ายทริปแห่งรสชาติอย่างสมบูรณ์แบบ
ขอเชิญชวนคนรักญี่ปุ่นและเหล่านักชิมมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความอร่อยและวัฒนธรรมที่ส่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทัยในงานเทศกาลอาหารสุดพิเศษนี้ ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ท่ามกลางย่านของกินในญี่ปุ่นจริงๆ ตลอดเดือนมกราคม 2569 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: Siam Takashimaya