กลุ่มเซ็นทรัลแต่งตั้งประธาน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและบริการของประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลชุดใหม่ ภายหลังคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาล ยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กร และรองรับทิศทางการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ และ คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ได้จัดประชุมวาระพิเศษ มีมติแต่งตั้ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดังนี้
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์จิราธิวัฒน์กรรมการ
5. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์กรรมการ
6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุลกรรมการ
7. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์กรรมการ
8. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์กรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์กรรมการ
10. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์กรรมการ
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์กรรมการ
12. นายธีระเดช จิราธิวัฒน์กรรมการ
13. นายทศ จิราธิวัฒน์กรรมการ
14. นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์กรรมการ
15. นางณัฐธีรา บุญศรีกรรมการ
อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้การนำของ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดเดิมทุกท่าน ได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กลุ่มเซ็นทรัล ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการ การขยายธุรกิจสู่ระดับสากล และการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้าปลีกของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ผ่านมายังคงเป็นเสาหลักสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งต่อพลังความแข็งแกร่งสู่ผู้นำรุ่นใหม่
สำหรับผู้นำชุดใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ เป็นนักบริหารและนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค การค้า การเงิน การบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และนโยบายสาธารณะ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อทิศทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในเอเชียและยุโรป
นางยุวดี จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าปลีกระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารห้างสรรพสินค้า การพัฒนาแบรนด์ และการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าในระดับนานาชาติ เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับห้างสรรพสินค้าของ กลุ่มเซ็นทรัลมาโดยตลอด และยังเคยเป็นประธานหญิงคนแรกของสมาคมห้างสรรพสินค้าโลก (IGDS)
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ มีประสบการณ์โดดเด่นด้านการลงทุน การบริหารโครงสร้างธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และธรรมาภิบาลองค์กร รวมถึงบทบาทในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ทำให้มีความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่
ความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ของผู้นำทั้งสามท่าน จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มเซ็นทรัลในยุคใหม่ ตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้นำภาคธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมยกระดับการดำเนินงานให้สอดรับกับพลวัตของเศรษฐกิจโลก และความคาดหวังของสังคมในทุกมิติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า
“หัวใจของการพัฒนาองค์กรคือการสร้างคุณค่าร่วมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งพัฒนาพื้นที่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน และเชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่ก่อร่างจากรากฐานท้องถิ่น สู่บทบาทบนเวทีระดับประเทศและนานาชาติ
การเดินหน้าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องตั้งอยู่บนธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง การกำกับดูแลที่รอบด้าน และความพร้อมในการปรับตัวในทุกบริบท ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานที่แข็งแรงและพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มเซ็นทรัลจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมขยายคุณค่าและบทบาทเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศในระยะยาว”
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้พร้อมรับความท้าทายในอนาคต บนพื้นฐานของความต่อเนื่องทางวิสัยทัศน์จากผู้นำรุ่นก่อน กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ เสริมศักยภาพการแข่งขัน และตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในประเทศที่กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน