บี.กริม เพาเวอร์ โชว์ศักยภาพผู้นำความยั่งยืนระดับโลก คว้าอันดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 จากการประเมิน FTSE Russell ESG Score ในปี 2568 พร้อมกวาดคะแนนเต็มด้านสังคมและธรรมาภิบาล

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ตอกย้ำสถานะผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สร้างสถิติใหม่ในการประเมินความยั่งยืนประจำปี 2568 โดย FTSE Russell ผู้ให้บริการดัชนีและการประเมินด้าน ESG ระดับโลก ภายใต้ London Stock Exchange Group (LSEG) จากสหราชอาณาจักร ด้วยคะแนนประเมินที่สูงถึง 4.6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.0) ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และจัดอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าระดับโลก สะท้อนถึงพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งและมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ซึ่งเป็นรากฐานการดำเนินงานของ บี.กริม มายาวนานกว่า 147 ปี เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงให้กับสังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งสร้างพลังงานที่มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ควบคู่กับการมีบทบาทเชิงรุกในการรับมือความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของโลก
ความโดดเด่นของการประเมินโดย FTSE Russell ในปีนี้ คือการที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคะแนนเต็ม 5.0 ในมิติสังคม (Social) และมิติธรรมาภิบาล (Governance) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
นอกจากความสำเร็จในระดับสากลแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศ โดยได้รับ SET ESG Ratings สูงสุดที่ระดับ “AAA” ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resource) สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสอย่างเป็นระบบ ท่ามกลางบริบทของการลงทุนอย่างยั่งยืนที่เข้มข้นขึ้น พร้อมกันนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนจากการจัดอันดับและรางวัลในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ S&P Global Sustainability Yearbook 2025, MSCI ESG Ratings ระดับ BBB, รางวัล Sustainability Disclosure Awards จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงเสถียรภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก
ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ GreenLeap - Global and Green สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม