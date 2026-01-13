ไอคอนสยาม เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “ICONSIAM Extraordinary Experience” 5 มิติประสบการณ์เหนือระดับ มั่นใจดันเป้าปี 69 โตทะลุ 10% ประเดิมทริปเปิดทรัพย์ฮ่องกง ปี 3 ที่ทุกคนรอคอย

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์แตกต่างและเหนือระดับ ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “ICONSIAM Extraordinary Experience” นำเสนอ 5 มิติการใช้ชีวิตที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคนสำคัญ ผ่านการเดินทางร่วมทริปแห่งศรัทธาเสริมสิริมงคลเปิดทรัพย์ที่ฮ่องกง, ชมฟุตบอลแมตช์หยุดโลกแบบ VIP ที่อังกฤษ, ออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการล่องเรือสำราญดิสนีย์กับครอบครัว, เปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพเชิงลึกเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีระดับ และสัมผัสสุนทรียศาสตร์กับสุดยอดเมนูจากเชฟชื่อดัง เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำที่สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ระดับโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นการส่งมอบความพิเศษเฉพาะตัวที่เงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถหาซื้อได้ (Money-Can’t-Buy Experiences) ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยทริปแห่งศรัทธาที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อมอบเป็นของขวัญและส่งต่อความสิริมงคลให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของไอคอนสยามคือความมุ่งมั่นในการรังสรรค์ปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์การเป็น Global Experiential Destination ที่พร้อมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายในทุกมิติอย่างแท้จริง สำหรับแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ในปีนี้ เราตั้งใจส่งมอบ ‘ความพิเศษที่เงินหาซื้อไม่ได้’ (Money-Can’t-Buy Experiences) ที่ไม่ได้เป็นแค่ความหรูหรา แต่เป็น ‘คุณค่าของประสบการณ์ (Value of Experience) ที่จะสร้างความทรงจำอันล้ำค่า ให้ครอบคลุมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสายมู สายสปอร์ต สายท่องเที่ยว สายดูแลสุขภาพ และสายไดนิ่ง โดยเราตั้งใจออกแบบสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้เป็นเหมือนรางวัลชีวิตที่ทุกคนสามารถครอบครองได้ เพียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไอคอนสยาม ซึ่งจากการรุกตลาดด้วยประสบการณ์ระดับ Money-Can’t-Buy อย่างเข้มข้นในปีนี้ เรามั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้า และดันยอดจับจ่ายรวมของไอคอนสยามให้เติบโตขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน”
เริ่มต้นความพิเศษแรกรับศักราชใหม่ ด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของทริปที่ครองใจลูกค้ามากที่สุด "ICONIC Prosperous Journey" ณ ฮ่องกง ปรากฏการณ์แห่งศรัทธากับทริปเปิดทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ยกระดับให้เอ็กซ์คลูซีฟยิ่งขึ้น ด้วยการนำพาลูกค้าเข้าถึงพิธีกรรมตามฤกษ์มงคล ‘เปิดทรัพย์’ ที่มีเพียงครั้งเดียวในรอบปี นำทีมโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร พร้อมพาไหว้พระเสริมสิริมงคลต้อนรับปีม้า ช็อปปิงอย่างจุใจ และอิ่มอร่อยกับร้านอาหารดังมิชลินสตาร์ โดยลูกค้าทุกคนสามารถร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ง่ายๆ เพียงมียอดช็อปครบทุก 6,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทันที เพื่อร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แห่งศรัทธาที่เหนือระดับ พร้อมการดูแลอย่างเอ็กซ์คลูซีฟตลอดการเดินทาง ซึ่งถือเป็นต้นแบบของทริปแห่งศรัทธาที่ลูกค้าเฝ้ารอมากที่สุด
ปักหมุด 5 ประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ที่ไอคอนสยามเตรียมมอบให้คุณตลอดปี เตรียมพบกับโมเมนต์สุดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความทรงจำที่ประทับใจ
ICONIC Prosperous Journey ร่วมเดินทางไปกับทริปแห่งศรัทธาที่คนรอคอย ณ ฮ่องกง เข้าพิธีเปิดทรัพย์เสริมดวงชะตาในปีม้าแบบเจาะลึกที่หาโอกาสยากที่สุด
"REDWAR" The Unrivaled Match สานฝันคอฟุตบอลด้วยสิทธิ์เข้าชมแมตช์หยุดโลกที่สนาม Old Trafford ประเทศอังกฤษ พร้อมเปิดประสบการณ์การชมเกมแบบวีไอพีในโซน VIP BOX
Cruise with the World of Magical Experience ชวนครอบครัวร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการกับ Disney Cruise Adventure ทริปที่พร้อมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ทุกวัย
Longevity Experiences รับสิทธิ์การดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมแบบองค์รวม เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยาวนานยิ่งขึ้น
The Rarity Dining Series Experiences ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง ในบรรยากาศสุดพิเศษที่หาได้เฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้น
ความพิเศษทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่ไอคอนสยามเตรียมพร้อมมอบให้แก่ลูกค้าตลอดทั้งปี 2569 เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจในการยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิต พร้อมส่งมอบความประทับใจและความทรงจำที่ล้ำค่าให้แก่ทุกคน ไอคอนสยามพร้อมต้อนรับทุกท่านมาร่วมสัมผัสโลกแห่งประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่แตกต่างและสมบูรณ์แบบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM