ECOVACS นำเสนอความก้าวหน้าสู่หุ่นยนต์บริการครบวงจรทุกสถานการณ์ ในงาน CES 2026

ECOVACS ROBOTICS ผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์บริการในบ้าน นำเสนอโซลูชันหุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับการใช้งานหลากหลายสถานการณ์ ในงาน CES 2026 ที่ลาสเวกัส ประกอบด้วย DEEBOT T90 PRO OMNI รุ่นใหม่ล่าสุด, DEEBOT X12 Family, หุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจก WINBOT, หุ่นยนต์ตัดหญ้า GOAT และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ECOVACS ROBOTICS ยังเปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำรุ่นแรก ULTRAMARINE พร้อมนวัตกรรม embodied intelligence ล่าสุด
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ ECOVACS ในการพัฒนาตลาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ จากช่วงเติบโตอย่างรวดเร็วสู่ขั้นที่เป็นผู้นำอย่างมั่นคง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระยะยาวและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก ที่สำคัญการนำเสนอครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทในการเร่งนำเทคโนโลยีหลักมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศหุ่นยนต์บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสถานการณ์การใช้งาน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งผู้บริโภคและอุตสาหกรรม พร้อมเปิดบทใหม่ของ embodied intelligence สำหรับหุ่นยนต์บริการ
ECOVACS ยังเปิดตัวแนวคิดแบรนด์ใหม่ "ECOVACS, Created for Ease" ในงาน CES 2026 โดย David Cheng Qian รองประธานกลุ่มบริษัท ECOVACS และซีอีโอของ ECOVACS ROBOTICS กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ECOVACS ในการใช้หุ่นยนต์บริการเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้จากงานบ้านประจำวัน สร้างโลกที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากเป็นแนวคิดแบรนด์แล้ว "Created for Ease" ยังรวมถึงความรับผิดชอบของ ECOVACS ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม ด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่กล้าหาญ ECOVACS แก้ไขความท้าทายที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและประสบการณ์ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้คนเพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ง่ายดายยิ่งขึ้น
"ECOVACS สร้างสรรค์เพื่อการทำความสะอาดอัจฉริยะที่ง่ายขึ้น เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำเสนอหุ่นยนต์ที่มี embodied intelligence และด้วยนวัตกรรมนี้ เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของวิวัฒนาการ" David Cheng Qian กล่าว "จากรากฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้ใช้ เรายังคงเสริมสร้างความเป็นผู้นำในหุ่นยนต์บริการด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ภายใต้แนวคิดแบรนด์ใหม่ 'Created for Ease' เรามุ่งมั่นที่จะทำให้พันธกิจ 'Robotics for All' เป็นจริง สร้างอนาคตที่ดีกว่าที่หุ่นยนต์จะให้บริการทุกบ้านได้อย่างลงตัว ทุกที่ทั่วโลก"
DEEBOT T90 PRO OMNI และ DEEBOT X12 Family: ก้าวสู่วิวัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยี OZMO ROLLER
ในงาน CES ปีนี้ ECOVACS นำเสนอวิวัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยี OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping ที่เป็นผู้บุกเบิก พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ DEEBOT ชุดใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยมากมายเทคโนโลยี OZMO ROLLER 3.0 Instant Self-Washing Mopping ที่อัปเกรดอย่างสมบูรณ์บน DEEBOT T90 PRO OMNI และ DEEBOT X12 Family มอบประสิทธิภาพและความสามารถในการถูพื้นที่ดีขึ้นอย่างมากผ่านการออกแบบโรลเลอร์ที่ปรับปรุงใหม่ โรลเลอร์ขนาด 26 ซม. รุ่นใหม่ยาวกว่ารุ่นก่อนหน้า 50% ทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่พื้นได้มากขึ้นในแต่ละรอบ เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ระบบ Pressurized Self-Washing ใหม่ฉีดน้ำไปยังโรลเลอร์ด้วยแรงดันสูงผ่าน 16 หัวฉีด ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นเพื่อผลลัพธ์ที่ปราศจากคราบและป้องกันการปนเปื้อนซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกบน DEEBOT X8 เทคโนโลยี OZMO ROLLER ของ ECOVACS ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ของการทำความสะอาดแบบลึกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านนวัตกรรม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OZMO ROLLER ของ ECOVACS มียอดขายสะสมทั่วโลกกว่า 1.6 ล้านเครื่อง คิดเป็นมากกว่า 91% ของยอดขายรวมในหมวดหมู่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นระบบถูพื้นด้วยลูกกลิ้งที่ล้างตัวเองได้ทั่วโลก
นอกเหนือจากการอัปเกรดเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ECOVACS ยังนำเสนอโซลูชันการทำความสะอาดแบบลึกที่ทรงพลังยิ่งขึ้นบน DEEBOT X12 PRO OMNI และ DEEBOT X12 OmniCyclone ซึ่งช่วยกำจัดคราบฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องตรวจจับคราบด้วยอินฟราเรดและหัวฉีดแรงดันสูง 2 หัว DEEBOT X12 PRO OMNI และ DEEBOT X12 OmniCyclone สามารถระบุบริเวณที่มีคราบฝังแน่นและฉีดน้ำแบบไขว้ด้วยแรงดันสูง ทะลุผ่านคราบแห้งเพื่อทำลายมันก่อนที่จะถูพื้น นอกจากนี้ DEEBOT X12 Family ยังมาพร้อม PowerBoost Charging Plus ที่อัปเกรดใหม่ ซึ่งเพิ่มพลังการชาร์จด่วนอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึม ทำให้ DEEBOT สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 1,000 ตารางเมตรในการทำงานครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง มอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่หยุดชะงัก
ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำหลายด้านในผลิตภัณฑ์ DEEBOT ECOVACS พร้อมสานต่อความเป็นผู้นำในหมวดหมู่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ โดยแบรนด์ครองอันดับหนึ่งด้านส่วนแบ่งตลาดในจีนติดต่อกัน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2024 ตามข้อมูลจาก AVC
จากการทำความสะอาดกระจก การตัดหญ้า การดูแลสระว่ายน้ำ ไปจนถึงหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ECOVACS เปิดยุคใหม่ของหุ่นยนต์บริการ
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท นวัตกรรมของ ECOVACS มีรากฐานมาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ พัฒนาการนำหุ่นยนต์บริการไปใช้ในหลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจกเครื่องแรกของโลก WINBOT ไปจนถึงการสถาปนาตำแหน่งในหมวดหมู่หุ่นยนต์ตัดหญ้า และปัจจุบันเปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ECOVACS ขยายเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างมั่นคงจากอุปกรณ์ที่ทำงานเดียวไปสู่ระบบนิเวศที่หลากหลายและครอบคลุมหลายสถานการณ์
ในงาน CES 2026 ECOVACS เปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำรุ่นใหม่ล่าสุด ULTRAMARINE พร้อมชุดผลิตภัณฑ์อัปเกรดสำหรับดูแลสนามหญ้าและทำความสะอาดกระจก ซึ่งเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำด้านหุ่นยนต์หลายหมวดหมู่ที่ให้บริการในบ้านหลากหลายสถานการณ์
ULTRAMARINE นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เป็นผู้นำของ ECOVACS ซึ่งผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกไว้วางใจ เข้าสู่หมวดหมู่การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ออกแบบมาเพื่อทำให้การดูแลรักษาสระว่ายน้ำง่ายขึ้น ปลดปล่อยผู้ใช้จากกระบวนการทำความสะอาดแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลานานและลำบาก ให้พวกเขาเพลิดเพลินกับน้ำใสสะอาดและการพักผ่อนอย่างง่ายดายในสระว่ายน้ำของตน ซึ่งเป็น "ห้องนั่งเล่นสีฟ้า" ที่แท้จริง การเปิดตัว ULTRAMARINE ไม่เพียงแสดงถึงการขยายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นก้าวกลยุทธ์อีกขั้นในการเคลื่อนย้ายของ ECOVACS จากหุ่นยนต์ในร่มไปสู่หุ่นยนต์กลางแจ้ง ก้าวหน้าในความพยายามสร้างการใช้ชีวิตอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของ ECOVACS ในด้านการรับรู้ การนำทาง และการทำความสะอาด ULTRAMARINE มอบความสามารถในการจดจำสภาพแวดล้อมและวางแผนเส้นทางขั้นสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างง่ายดาย ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบความทนทานช่วยให้สามารถจัดการกับทุกอย่างตั้งแต่เศษเล็กเศษน้อยไปจนถึงคราบฝังแน่น พร้อมทั้งรักษาการทำงานที่เชื่อถือได้และยาวนานในกลางแจ้ง ด้วย ULTRAMARINE การดูแลรักษาสระว่ายน้ำไม่ใช่ภาระงานอีกต่อไป แต่เป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของการใช้ชีวิตอัจฉริยะไปสู่พื้นที่น้ำกลางแจ้ง
สำหรับการดูแลสนามหญ้า ECOVACS ยกระดับการบำรุงรักษาแบบไม่ต้องใช้มือด้วยหุ่นยนต์ตัดหญ้า GOAT A และ GOAT O series ที่อัปเกรดใหม่ ด้วย TruEdge Trimmer แบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์พร้อมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุดใหม่รวมการตัดหญ้าและการตัดแต่งขอบเข้าไว้ในกระบวนการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเอง ขับเคลื่อนด้วย HoloScope 360 Dual-LiDAR Navigation System ซีรีส์ GOAT ลดเวลาในการตั้งค่าเหลือไม่ถึงหนึ่งนาที และให้ความแม่นยำในการนำทางภายใน 2 เซนติเมตร แม้ในที่แสงน้อยหรือในเวลากลางคืน
ECOVACS ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสะดวกของผู้ใช้สำหรับการทำความสะอาดกระจก ในการจัดแสดงที่ CES WINBOT W3 OMNI นำเสนอสถานีชาร์จอเนกประสงค์รูปแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการพร้อมฟังก์ชัน Vortex Wash ที่ก้าวล้ำ ซึ่งทำให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงและไม่ต้องจับผ้าสกปรกด้วยตัวเอง ทำให้การทำความสะอาดกระจกกลายเป็นประสบการณ์อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ตามข้อมูลจาก AVC บริษัทครองอันดับหนึ่งด้านส่วนแบ่งตลาดในตลาดหุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจกของจีนติดต่อกัน 5 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ ECOVACS ในการสร้างความไว้วางใจจากผู้ใช้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
ECOVACS ยังเปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อนสัตว์เลี้ยงรุ่นแรก LilMilo ในงาน CES ซึ่งเป็นก้าวกลยุทธ์อีกขั้นสู่ embodied intelligence การผสมผสานการรับรู้หลายประสาทสัมผัสกับพฤติกรรมที่แสดงออกเหมือนสัตว์เลี้ยง LilMilo นำเสนอรูปแบบใหม่ของเพื่อนดิจิทัลที่มีรากฐานจากความอบอุ่นและปัญญาเชิงโต้ตอบ
นวัตกรรมทั้งหมดของ ECOVACS เกิดขึ้นได้ด้วยศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เราเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองครอบคลุมแบตเตอรี่ ปัญญาประดิษฐ์ มอเตอร์ ส่วนประกอบการส่งกำลัง และอื่นๆ ปีที่แล้ว ECOVACS เร่งการนำ embodied intelligence ไปใช้ผ่านการลงทุนในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำคัญ ในปี 2024 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนารวมของ ECOVACS อยู่ที่ 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสะสมตั้งแต่ปี 2018 เกิน 638 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบัน ECOVACS ROBOTICS ให้บริการครัวเรือนมากกว่า 38 ล้านครัวเรือนในเกือบ 180 ตลาดทั่วโลก ด้วยพันธกิจ "Robotics for All" ECOVACS มุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อสร้างการใช้ชีวิตที่อัจฉริยะและสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก
ECOVACS จัดแสดง DEEBOT T90 PRO OMNI, DEEBOT X12 Family และผลิตภัณฑ์ DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT และ WINBOT ล่าสุด ในงาน CES 2026 ที่ลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม เยี่ยมชม ECOVACS ได้ที่ Venetian Expo, Level 2, Bellini 2103, 2104
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 2 เท่าในโหมดถูพื้นเพียงอย่างเดียว
