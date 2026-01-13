ข่าวดี ไม่ต้องลุ้น รับของที่ระลึกได้เลย สำหรับผู้ที่เข้าร่วม ‘วิ่งปล่อยแสง’ ที่งาน MEA SPARK RUN 2025

นอกจากจะได้สุขภาพ ได้ร่วมทำบุญ ได้ลุ้นรางวัล ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล ยังได้รับของที่ระลึก Limited สุดพิเศษ จำนวนจำกัดรวม 2,000 ชิ้นอีกด้วย
อยากไปวิ่งด้วยกันใช่ไหม เปิดรับสมัครเพิ่มอีกเพียง 300 ท่านเท่านั้น
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 69 (เวลา 11.30 น.) ถึง 31 ม.ค. 69 ทาง https://race.thai.run/measparkrun2025
'วิ่งปล่อยแสง' พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 69 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล บนเส้นทางใหม่ให้แสงได้เปล่งประกายยิ่งกว่าเดิม กับ 2 ประเภทการวิ่ง
- Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
- Fun Run ระยะทาง 5 กม.
ค่าสมัครเพียง 600 บาท รับเสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และอาหารอร่อย ภายในงานมากมาย
รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่กลับบ้าน
- รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ AJ EV จำนวน 1 รางวัล
- Galaxy Tab จำนวน 1 รางวัล
- Apple Watch จำนวน 3 รางวัล
- Robinhood มอบโค้ดส่วนลด ค่าอาหาร ให้นักวิ่ง มูลค่า 50 บาท
ก้าวเล็ก ก้าวใหญ่ ไม่สำคัญ ขอเพียงก้าวไปด้วยกันกับ MEA SPARK RUN 2025