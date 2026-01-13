MEA X สตช. ห่วงใยประชาชน เตือนหลอกลงทุนออนไลน์ภัยอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมแนะรู้ทัน 3 กลโกงมิจฉาชีพ

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอแนะนำหากเจอพฤติกรรมเหล่านี้ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็น "มิจฉาชีพ"
1. ให้ผลตอบแทนสูงเป็นเหยื่อล่อ ยิงโฆษณาโซเชียล อ้างคนดัง/บริษัทใหญ่ ชวนลงทุนที่กำไรสูงเกินจริงหรือคอร์สเรียนฟรี
2. ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนอก Store มาตรฐาน เพื่อสร้างกราฟและตัวเลขกำไรลวงตาให้เหยื่อตายใจ
3. กลุ่มไลน์หน้าม้า ใช้กูรูปลอมและหน้าม้าคอยโพสต์สลิปโอนเงิน โชว์รวย เพื่อสร้างอุปทานหมู่ให้เหยื่อโอนเงินเพิ่ม
จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ 'ตระหนัก รู้เท่าทัน และไม่หลงเชื่อ' การชักชวนในลักษณะดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน หากพบเห็นความผิดปกติหรือสงสัยว่ากำลังถูกล่อลวง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์ โทร. 1441 หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สตช.