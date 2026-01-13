xs
TACC เติมรอยยิ้มวันเด็ก สานสัมพันธ์ชุมชนบ้านบึง เดินหน้า CSR ตามแนว ESG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองบอนแดง , โรงเรียนวัดหนองบอนแดง , โรงเรียนวัดหนองยาง และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ในส่วนของการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้






