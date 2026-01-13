"จระเข้" ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยยามวิกฤต มอบเงิน-ผลิตภัณฑ์ช่วยน้ำท่วมใต้

มหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทยในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน และอาคารสถานที่อย่างรุนแรง นับเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อขวัญกำลังใจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจำนวนมาก โดยหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทวัสดุก่อสร้างสัญชาติไทยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 3 ทศวรรษ ร่วมกับ บริษัท เค เซอรา จำกัด เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือสังคมแบบครอบคลุมทุกมิติโดยทันที เริ่มจากการดูแล คนภายในองค์กร เป็นอันดับแรก ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ทุกคน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และคนอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญต่อจระเข้ไม่แพ้กันอย่างคู่ค้า บริษัทก็ได้มอบส่วนลดพิเศษให้ร้านค้าพันธมิตรที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่หลังน้ำท่วมจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเร่งการฟื้นตัว พร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย มอบชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งร้านใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ร้านกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ยังร่วมกับ เค เซอรา ส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานและเครือข่ายสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ สภากาชาดไทย, กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ, กลุ่มภาคีในจังหวัดสงขลา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพ อาทิ กาวยาแนว กาวซีเมนต์ รวมถึงน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ จระเข้ ไบโอซิดอล วอช และอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนและอาคารที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมั่นคงและทนทาน โดยการสนับสนุนทั้งหมดในภารกิจช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ของจระเข้ มีมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "จระเข้
คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาวิกฤตอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา เราได้เร่งดำเนินภารกิจช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินแก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง การบริจาคสิ่งของจำเป็น การมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมบ้านและอาคารให้ประชาชนกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจ และแน่นอนว่า เรายังไม่ทอดทิ้งพนักงานของเรา พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้พนักงานและครอบครัวได้มีกำลังใจในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ ตลอดจนการช่วยเหลือร้านพันธมิตรของเราผ่านการมอบส่วนลดและการลงพื้นที่ดูแล เราหวังว่าการสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคต จระเข้ จะยังยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปด้วยดี"
การยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการช่วยเหลือสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบริษัทยังได้มุ่งสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของการซ่อมแซมอาคารในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแบรนด์ พันธมิตร และชุมชน เพื่อเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า"