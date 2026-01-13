BEM มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2569

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า นำโดย นายรุ่งศักดิ์ เหลืองรัตนมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมทางพิเศษ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 กองกำกับการ 2 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 โดยมี พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ้ง ผู้กำกับการ 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร (ที่ 5 จากขวา) และพ.ต.ท.ธนาคาร อ่อนจันทร์ รองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีตำรวจทางด่วน 2