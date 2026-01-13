MEA จัดงานวันเด็ก 2569 เปิด ‘MEA SPARK’ ต้อนรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ หนุนเรียนรู้-เท่าเทียม

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยเปิดพื้นที่ "MEA SPARK" พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านพลังงานสำหรับเยาวชน โดยมี นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และนางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งในปีนี้ MEA ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม โดยได้เชิญเยาวชนจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มาร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการกิจการไฟฟ้าของไทย ผ่าน MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้และความเพลิดเพลิน เช่น นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า กิจกรรมเกมทดสอบความรู้ กิจกรรมศิลปะระบายสี และการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมี “MEA เจิดจ้า” มาสคอตประจำองค์กร ร่วมสร้างสีสันและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมถูกออกแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เยาวชนทุกกลุ่ม รวมถึงเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สามารถมีส่วนร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ MEA ยังมอบของขวัญกว่า 33,500 ชิ้น ให้แก่หน่วยงานกว่า 450 แห่งทั่วเขตจำหน่าย สร้างรอยยิ้มให้เด็ก ๆ กว่า 160,000 คน ควบคู่กับการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชาติ การเปิดพื้นที่ MEA SPARK ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ จึงเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว MEA ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน