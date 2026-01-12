ประกันโรคร้ายแรง วางแผนทางการเงินที่มั่นคง เพื่อคนที่คุณรัก

ถึงแม้หลายคนจะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ก็ยังมีโรคร้ายบางชนิดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่แสดงอาการชัดเจน และอาจลุกลามจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ ทำให้การวางแผนซื้อประกันโรคร้ายแรง กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับนิยมในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ
สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแผนประกันโรคร้ายแรงคืออะไร สำคัญอย่างไร ต่างจากประกันสุขภาพทั่วไปอย่างไร บทความนี้มีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับแผนประกันโรคร้ายแรงมาแชร์กัน
ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร?
ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันสุขภาพที่มุ่งเน้นคุ้มครองต่อกลุ่มโรคร้ายแรงเป็นพิเศษ เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดแตกในสมอง ฯลฯ นอกจากนี้จุดเด่นของประกันโรคร้ายแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นประกันที่จ่ายเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันโดยทันที ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งเงินก้อนนี้ผู้เอาประกันสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันที ทำให้ประกันโรคร้ายแรงมีอีกชื่อเรียกว่า ประกันเจอ จ่าย จบ
ประกันโรคร้ายแรง ต่างจากประกันสุขภาพทั่วไปยังไง?
สิ่งที่ทำให้ประกันโรคร้ายแรงต่างจากเบี้ยประกันสุขภาพทั่วไป มีดังนี้
•โรคที่คุ้มครอง : ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยมักจ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อได้รับการวินิจฉัย ส่วนประกันสุขภาพทั่วไปจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุ เช่น ไข้หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ หรือกระดูกหัก เป็นต้น
•ลักษณะการจ่ายเงินความคุ้มครอง : ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรงจะจ่ายเงินความคุ้มครองเป็นก้อน ในขณะที่ประกันสุขภาพทั่วไปจะจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•เบี้ยประกัน : เบี้ยประกันโรคร้ายแรงมักจะต่ำกว่าประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินความคุ้มครองที่ได้รับ เนื่องจากประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และไม่ได้ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไปหรืออุบัติเหตุ
ประกันโรคร้ายแรงเหมาะกับใคร?
การทำประกันโรคร้ายแรงเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพกายไปพร้อม ๆ กับสุขภาพทางการเงิน และจะเหมาะเป็นพิเศษกับคนกลุ่มนี้
•ผู้ที่บุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคร้ายแรง : หากบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การวางแผนซื้อประกันโรคร้ายแรงล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้
•ผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว : ผู้ที่ต้องดูแลครอบครัว หากล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรง เงินก้อนจากประกันจะช่วยบรรเทาภาระไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว
•ผู้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว : หากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรง ผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนในเครือได้ทันที ไม่ต้องรอคิวการรักษา ทำให้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ทันเวลา
ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคอะไรบ้าง?
ความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรงจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือกซื้อเป็นหลัก ซึ่งมีการกำหนดจำนวนโรคที่คุ้มครองแตกต่างกันไป โดยข้อเสนอประกันสุขภาพโรคร้ายแรงของบริษัทประกันแต่ละแห่ง มักคุ้มครองโรคร้ายในกลุ่มดังต่อไปนี้
•กลุ่มโรคมะเร็ง : มะเร็งระยะลุกลาม และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
•กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด : กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
•กลุ่มโรคระบบประสาทและสมอง : โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Stroke), โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน
•กลุ่มภาวะอวัยวะภายในล้มเหลว : ภาวะไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไต, การปลูกถ่ายอวัยวะ
•กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ : โรคเบาหวาน, โรคตับแข็ง
ทำประกันโรคร้ายแรงดียังไง?
การทำประกันโรคร้ายแรง มีข้อดี ดังต่อไปนี้
• เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ : ประกันโรคร้ายแรงช่วยให้คุณเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และมีโอกาสได้รับการรักษาที่ทันเวลา
• ได้รับเงินก้อนไปใช้จ่ายได้ทันที : เงินก้อนที่ได้รับจากประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ สามารถนำไปใช้ได้ทัน ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเพื่อเข้ารับการรักษา
• ลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
อยากทำประกันโรคร้ายแรง เลือกแผนไหนคุ้ม ทำที่ไหนดี?
หากกำลังมองหาแผนประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุม เมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย มีแผนประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์
• CI Perfect Care : สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง CI Perfect Care คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรงและคุ้มครองกรณีเสียชีวิต รวมทั้งยังคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดโรคแทรกซ้อน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 30 วันจนถึงอายุ 65 ปี และให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี
• Multiple CI -: สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง Multiple CI คุ้มครอง 4 กลุ่มโรคร้ายแรง รับเงินก้อนทันที 400% เมื่อตรวจพบเป็นกลุ่มโรคร้าย ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 7 - 65 ปี
• D Care : สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง D Care แผนประกันที่ให้คุณเลือกโรคร้ายแรงที่ต้องการคุ้มครอง และระยะของโรคที่ต้องการคุ้มครองได้อย่างอิสระ ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 30 วันจนถึงอายุ 70 ปี และให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 81 ปี
• Care Plus : ประกันโรคร้ายแรง Care Plus แผนประกันที่พร้อมดูแลโรคมะเร็งและไตวายทุกระยะ คุ้มครองการรักษาทั้งแบบ IPD และ OPD รวมทั้งคุ้มครองครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ค่าปรึกษาทางจิตเวชอีกด้วย ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน จนถึงอายุ 80 ปี และให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี
วางแผนอนาคตที่มั่นคง เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยประกันสุขภาพโรคร้ายแรง
ประกันโรคร้ายแรง เป็นแผนประกันที่เน้นคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงเป็นหลัก เหมาะกับกลุ่มคนที่มีแผนประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับใครที่สนใจแผนประกันสุขภาพโรคร้ายแรงที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมดูแลคุณ ด้วยข้อเสนอโค้ดส่วนลดสุดพิเศษ และสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุดถึง 3 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยรายปีขั้นต่ำ 6,000 บาทขึ้นไป อีกทั้งยังมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล ที่ช่วยให้คุณคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านสุขภาพได้ทุกที่
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Facebook : Muang Thai Life
@muangthailife