Viu เปิดตัว “Viu Shorts” คอนเทนต์สั้น แนวตั้งหลายภาษาเติมพอร์ตกลุ่มพรีเมียม

ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการรับชมคอนเทนต์ เมื่อ Viu (วิว) แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำระดับภูมิภาคภายใต้ PCCW ประกาศเปิดตัว Viu Shorts ละครสั้นแนวตั้งรูปแบบใหม่บนแอปพลิเคชันสำหรับมือถืออย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอคอนเทนต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Viu (วิว) พร้อมมอบทางเลือกด้านความบันเทิงที่หลากหลายและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ชม และตอกย้ำความสำเร็จของกลยุทธ์ Mobile-first ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบคอนเทนต์สั้น ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์
เจนิส ลี (Janice Lee) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท PCCW Media และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Viu (วิว) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มอีกหนึ่งมิติใหม่ของความบันเทิงให้กับ Viu (วิว) ด้วยการเปิดตัว Viu Shorts ซึ่งนำเสนอการเล่าเรื่องที่กระชับ น่าสนใจ ในรูปแบบละครสั้นความยาวประมาณ 1–3 นาที ซึ่งเข้ามาช่วยเติมเต็มคลังคอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์รูปแบบฟอร์มยาวระดับพรีเมียมของ Viu (วิว) ได้อย่างลงตัว และสะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่เข้าใจพฤติกรรมและความชื่นชอบด้านคอนเทนต์ของผู้ชมอย่างลึกซึ้ง พร้อมมุ่งสร้างประสบการณ์การรับชมที่สนุกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงเวลา”
Viu (วิว) ตอกย้ำความเป็นผู้นำยุทธศาสตร์ Mobile-first เปิดตัว Viu Shorts ปฏิวัติประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ On-the-go อย่างลงตัว ด้วยคลังไมโครดราม่าระดับพรีเมียมหลากภาษาและหลายแนว (Multi-lingual & Multi-genre) รวบรวมคอนเทนต์คุณภาพจากทั่วเอเชีย ทั้งไทย จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย ครบครันทุกอรรถรสทั้งแนวโรแมนติก ระทึกขวัญ วาไรตี้ และแฟนตาซี พร้อมคำบรรยายภาษาท้องถิ่นที่เข้าถึงทุกความบันเทิง
โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการรับชมแนวตั้งที่ออกแบบมาเพื่อสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ (Optimised for Mobile) และยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Viu (วิว) ได้อย่างลงตัว (Seamless Integration) ผ่านแถบฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สลับชมระหว่างคอนเทนต์ตอนสั้นและซีรีส์ฟอร์มยักษ์ได้เพียงปลายนิ้ว ภายใต้โมเดลการให้บริการแบบ Freemium ที่ยืดหยุ่น พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยเครือข่ายพันธมิตรผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล (Diverse Content Partnerships) อาทิ Rising Joy, KT Studiogenie, China Huace, 1001 Frames และ Youhug Media เพื่อส่งมอบคอนเทนต์ที่สดใหม่และเปี่ยมด้วยคุณภาพสู่สายตาผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลกได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน Viu (วิว) ทั้งใน Apple App Store และ Google Play Store
สำหรับตัวอย่างเรื่องเด่นที่พร้อมให้รับชมตั้งแต่วันเปิดตัว อาทิ Pear Perfect ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวผู้เข้มแข็ง หลังจากโศกนาฏกรรมครอบครัวที่พรากทุกสิ่งไปจากชีวิต เสิ่น ชิงลี่ (Shen Qingli) เธอตกอยู่ในภาวะล้มละลายและต้องดิ้นรนเอาตัวรอด จนได้บังเอิญพบกับ กู้ เหิง (Gu Heng) เพลย์บอยชื่อฉาวผู้ซ่อนตัวตนอีกด้านในการต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ ขณะที่เขาปกป้องเธอจากด้านมืด ความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดและความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ค่อยๆ ถูกเปิดเผย และพาทั้งสองเข้าสู่เส้นทางของความรัก การหักหลัง และการไถ่บาปที่เข้มข้นและซับซ้อน เรื่องถัดมา The Most Painful Kiss in the World เรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีของหญิงสาวผู้มีพลังดูดซับความเจ็บปวดของผู้อื่น ที่ต้องเผชิญความสูญเสียและค้นพบรักแท้พร้อมโชคชะตาในเส้นทางที่ไม่คาดคิด ต่อมาที่เรื่อง My Husband Murdered Me ซีรีส์ดราม่าแก้แค้น เมื่อ ฮยังมี (Hyang‑mi) ค้นพบว่าสามีทำลายครอบครัวของเธอเพื่อผู้หญิงอีกคน เธอจึงร่วมมือกับชายปริศนาเพื่อวางแผนตอบโต้การทรยศของสามีอย่างแยบยล จนเรื่องราวการแก้แค้นนี้อาจกลืนกินทั้งตัวเธอและเขาเอง และ Becoming the Wife of a Dark Cult Overlord ซีรีส์แนวระทึกขวัญ โรแมนติก เมื่อตัวเอกหญิงถูกดึงเข้าสู่แก๊งลัทธิลึกลับที่เต็มไปด้วยอันตราย และกลายเป็นภรรยาของผู้นำที่โหดเหี้ยม ในขณะเดียวกันเธอได้ค้นพบความลับดำมืดที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเอาชีวิตรอด อำนาจ และความรักต้องห้ามเลือนรางลง