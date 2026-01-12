แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ จากการใช้กลยุทธ์ Go Beyond เครือข่ายเสริมแกร่งในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ สู่ความสำเร็จทั่วโลก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทยสร้างผลงานเติบโตอย่างโดดเด่นถึง 12.3% ในปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 11.2% ความสำเร็จนี้ตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของเครือข่ายในภูมิภาค โดยผสานมาตรฐานระดับโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น เพื่อช่วยธุรกิจรับมือความซับซ้อนและคว้าโอกาสใหม่ ๆความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นด้านธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งและการให้บริการที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเครือข่ายแกรนท์ ธอนตันทั่วโลกทำสถิติรายได้สูงสุดที่ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 6.1% (ตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) พร้อมทีมงานกว่า 80,000 คน เพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อน
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของประเทศไทยคือการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานตรวจสอบ โดยใช้กรอบตัวชี้วัดคุณภาพการตรวจสอบ (Audit Quality Indicators: AQIs) ของเครือข่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นด้านคุณภาพของเครือข่ายระดับโลก
• มาตรฐานคุณภาพสูง: ร้อยละ 78.1% ของบริษัทได้รับผลการประเมิณคุณภาพในระดับ “น่าพึงพอใจ” พร้อมการนำแพลตฟอร์ม Leap ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีบนระบบคลาวน์ที่พัฒนาโดยแกรนท์ ธอนตันมาใช้อย่างครบวงจร พร้อมติดตามคุณภาพแบบบูรณาการ
• ผลการดำเนินในสายงานบริการ: งานตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) เป็นกลุ่มที่เติบโตสูงสุด เพิ่มขึ้นร้อยละ7.9 รองลงมาคืองานที่ปรึกษา เติบโตร้อยละ 4.7 และงานด้านภาษี เติบโตร้อยละ 4.5 ตอกย้ำคุณค่าของรูปแบบการให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพของเครือข่าย
• การลงทุนด้านเทคโนโลยี: แกรนท์ ธอนตัน อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม Leap และเครื่องมือ Quality Monitoring Tool (QMT) พร้อมเสริมการกำกับดูแลนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและ AI มาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
• การบริหารความเสี่ยง: แกรนท์ ธอนตัน อินเตอร์เนชันแนล เสริมความแข็งแกร่งในการรับมือความเสี่ยงสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ แรงกดดันด้านกฎระเบียบ และภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ ระบบควบคุมความเป็นอิสระแบบรวมศูนย์ และโครงสร้างธรรมาภิบาลหลายระดับ เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วทั้งเครือข่าย
• การมีส่วนร่วมกับสังคมในประเทศไทย: ผู้นำของ แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วม (Co-Chair) ใน 3 คณะทำงานของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) ได้แก่ คณะทำงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (Government Affairs Council) คณะทำงานด้านภาษี (Tax Council) และคณะกรรมการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Inclusion Committee)
มุมมองจากผู้บริหาร
นายเอียน พาสโค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหุ้นส่วนผู้จัดการ แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของทีมงานในปีนี้ การเติบโตถึงร้อยละ 12.3 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็ง ความสามารถ และความทุ่มเทของบุคลากรของเรา รวมถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแกรนท์ ธอนตัน เราทำงานร่วมกันกับทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนในด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมโยงศักยภาพของเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพการให้บริการจะคงความสม่ำเสมอไม่ว่างานนั้นจะมาจากที่ใด
ผมเชื่อมั่นว่าแรงส่งจากความสำเร็จครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าและภูมิภาคในวงกว้างต่อไป”
เกี่ยวกับ แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย
แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กชั้นนำของโลกด้านการตรวจสอบบัญชี ภาษีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ ก่อตั้งขั้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 โดยดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากลพร้อมกับความเข้าใจตลาดประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เพื่อสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมและคว้าโอกาสทางการเติบโตอย่างยั่งยืน