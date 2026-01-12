โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฉลองครบรอบ 4 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 อย่างมั่นคง ตอกย้ำศักยภาพผู้นำโรงแรมมาตรฐานสากลหนึ่งเดียวแห่งกรุงเทพฯ ตอนเหนือ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (Novotel Bangkok Future Park Rangsit) ฉลองความสำเร็จครบรอบ 4 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 อย่างมั่นคง ด้วยการเป็นโรงแรมมาตรฐานสากลแห่งเดียวในย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการจัดประชุมและงานอีเวนต์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการอย่างมืออาชีพ ตอกย้ำบทบาทสำคัญของโรงแรมในพื้นที่อย่างชัดเจน
คุณปิแอร์-อีฟ วู (Pierre-Yves Viou) ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากทั้งกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ การก้าวสู่ปีที่ 5 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสนับสนุนการเติบโตของย่านรังสิตอย่างยั่งยืน”
ที่สุดแห่งความครบวงจรในย่านรังสิต ด้วยห้องพักดีไซน์ทันสมัย 226 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงห้องรับรอง Executive Lounge ที่คอยให้บริการพิเศษแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีพื้นที่จัดประชุมกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาค ทำให้โรงแรมฯเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับงานประชุม สัมมนา อีเวนต์ และงานแต่งงาน นอกจากนี้ยังเป็น Dining Destination ที่รวบรวมร้านอาหารชั้นนำไว้ถึง 4 สไตล์ ได้แก่:
• Pedro Churrascaria & Steakhouse บุฟเฟต์เนื้อสไตล์บราซิลเลียน หรือชูร์ราสโก้ ที่เป็นสวรรค์ของคนรักเนื้อ
• Alberto’s Pizzeria & Trattoria ร้านอาหารอิตาเลียนยอดนิยมในรังสิต ที่ตอบโจทย์ทุกโอกาส
• Aimée Petit Bistro ร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์บิสโทร น้องใหม่ล่าสุด มอบสัมผัสคลาสสิกในบรรยากาศอบอุ่น
• Sports Bar บาร์นั่งชิล ที่เหมาะกับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เพื่อชมกีฬา บนจอขนาดใหญ่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
เปี่ยมศักยภาพด้วยที่ตั้งทำเลทอง โรงแรมตั้งอยู่ในโครงการฟิวเจอร์ซิตี้ รังสิต (Future City Rangsit) ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งครบวงจรในโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เดินทางสะดวก รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา ย่านธุรกิจ และสนามบินนานาชาติดอนเมือง อีกทั้งตั้งอยู่ติดกับศูนย์การค้า “ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของประเทศ
มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับสากล โรงแรมยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Key และร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในการลดการใช้พลาสติก และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ใส่ใจต่อโลก
ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงแรมมีแผนขยายธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการเตรียมเปิดตัว “โรงแรมเมอเคียว กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” (Mercure Bangkok Future Park Rangsit) ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโนโวเทล เพื่อเสริมศักยภาพในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไลฟ์สไตล์และธุรกิจในอนาคต โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2570