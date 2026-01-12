Luxury Clinic เผยผลประกอบการโตก้าวกระโดด รับเทรนด์ Wellness Tourism เดินหน้าเปิดศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง–ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมครบวงจร พร้อมขานรับขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical & Wellness Hub
“Luxury Clinic” คลินิกเพื่อสุขภาพและความงามระดับพรีเมียม ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมความงามด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ และมาตรฐานการบริการระดับสากล เผยผลประกอบการปี 2568 สามารถสร้างรายได้ทะลุ 500 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อนหน้า สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางกระแสความต้องการด้านสุขภาพและความงามที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ Luxury Clinic ประกาศเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ รุกขยายบริการด้านสุขภาพเชิงลึกและสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical & Wellness Hub ของภูมิภาค ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงามระดับพรีเมียมของประเทศ
พันธิวา พงษ์ศักดิ์ศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxury Clinic เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภค และการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากผลประกอบการของ Luxury Clinic ในปี 2568 ที่สามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการได้ถึง 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
“ปัจจัยสำคัญมาจากการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาด และการยกระดับบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) และการป้องกันก่อนการเจ็บป่วย (Preventive Health Care)”
จากแนวโน้มดังกล่าว Luxury Clinic จึงเดินหน้ายกระดับบทบาทจากคลินิกความงามที่เป็นแข็งเดิม สู่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านการพัฒนาและเปิดศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง รวมถึงศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม “Luxury The Royal Club” เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มองหาการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ความงาม สุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกาย ตามสโลแกน Pro Active Beauty เพราะเชื่อว่าความงามต้องเดินไปพร้อมสุขภาพที่ดี จึงเรียกได้ว่า Holistic Health
ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี และการขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 9 สาขา Luxury Clinic ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีจุดแข็งด้านทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญสูง ล่าสุดได้เปิดตัวแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดและเซลล์บำบัด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในระยะยาว
นอกจากนี้ Luxury Clinic ยังเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับสากล พร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ Elite Skin Center Clinic Award 2023 จาก Menarini Asia Pacific ประเทศอิตาลี, Top 5 Premium Clinic 2023 และ Rose Gold Award 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและการยอมรับในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างชัดเจน
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะถัดไป Luxury Clinic ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 บริษัทมุ่งสู่เป้าหมายรายได้รวม 700 ล้านบาท ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจและการพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
ในปีเดียวกันนี้ Luxury Clinic มีแผนขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูงและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในระยะยาว ซึ่งสาขาดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี 2569
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนศึกษาการควบรวมกิจการกับธุรกิจกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมศักยภาพด้านการรักษา การฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพเชิงองค์รวมให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่บริการด้านความงาม สุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่ม Luxury Clinic และสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
พันธิวา พงษ์ศักดิ์ศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า Luxury Clinic ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub ของภูมิภาค พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสุขภาพและความงามของประเทศอย่างต่อเนื่อง
“Luxury Clinic มุ่งสร้างสรรค์บริการด้านสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงามระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืน”