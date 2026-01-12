BEM รวมพลังคิดส์บวก ผนึก 2 พันธมิตรเติมรอยยิ้มวันเด็กแห่งชาติ 2569

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ 2 พันธมิตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม จัดงานวันเด็ก 2 สถานที่ 2 ธีมสุดสนุก รวมพลังคิดส์บวก เรียนรู้ไทม์ไลน์ไทย เปิดประสบการณ์ 2 พื้นที่สร้างสรรค์ สนุกทั้งวัน ทั้งครอบครัว โดยร่วมกับ รฟม. เปิดพื้นที่ MRT สถานีพหลโยธิน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานน้องๆ ได้พบกับบูธถ่ายภาพและเวิร์กช้อปศิลปะไทยร่วมสมัย พร้อมด้วยการแสดงและกิจกรรมสุดสนุกมากมาย อาทิ การแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยและการแสดงดนตรีสากล จากเยาวชนโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า อาทิ โรงเรียนหอวัง ซุ้มเกมมหาสนุกไม่ว่าจะเป็นตู้สุ่มของขวัญ MRT ตีกอล์ฟหรรษา กบน้อยลงสถานี ตีไฟให้ทัน (ใจ) กิจกรรมระบายสีเพ้นต์หน้า และบูธกิจกรรมรับรางวัลกลับบ้านมากมาย
และอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของกิจกรรมของวันเด็กในปีนี้ ณ มิวเซียมสยาม MRT สถานีสนามไชย กับงาน “PLAYEUM 2026: Decoding Thainess” เปิดประสบการณ์เรียนรู้ความเป็นไทยผ่านการเล่นในรูปแบบสร้างสรรค์ สำหรับเด็กทุกวัย ท่ามกลางพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ถูกเนรมิตให้เป็นสนามเล่นสุดครีเอทีฟ พร้อมบูธถ่ายภาพย้อนยุคร่วมสมัย รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและมอบรางวัลตลอดทั้งงาน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกครอบครัว
กิจกรรมในโอกาสวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของ BEM และพันธมิตร ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทย พร้อมมอบความสุขและประสบการณ์ดีๆ ให้กับเยาวชนและครอบครัว ติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ของ BEM ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro