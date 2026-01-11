บางกอกแอร์เวย์ส อัดโปรฯค่าตั๋ว"New Year Super Sale" ในประเทศเริ่มต้น 1,430 บาท เดินทางตั้งแต่ 1 ก.พ.69

บางกอกแอร์เวย์ส มอบความสุขรับปีใหม่กับโปรโมชัน "New Year Super Sale" เส้นทางในประเทศ เริ่มต้นที่ 1,430 บาท/เที่ยว เส้นทางบินระหว่างประเทศ เริ่มต้นที่ 2,930 บาท/เที่ยว ได้รับบริการแบบฟูลเซอร์วิสทุกที่นั่ง เปิดจองตั๋วแล้ว เริ่มเดินทาง 1 ก.พ. 69 เป็นต้นไป
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ส่งต่อความสุขทุกการเดินทางต้อนรับปีใหม่ ด้วยโปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษ “New Year Super Sale” ครอบคลุมเส้นทางบินยอดนิยมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มต้นที่ 1,430 บาท/เที่ยว และเส้นทางบินระหว่างประเทศ เริ่มต้นที่ 2,930 บาท/เที่ยว* เปิดจองผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/flyfest ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2569 เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ราคาดังกล่าว รวมภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (เฉพาะเส้นทางบินต่างประเทศ) , ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
พิเศษ! Exclusive Pre-Sale สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส (FlyerBonus) สามารถสำรองที่นั่งบัตรโดยสารได้ก่อนใคร ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม นี้
โปรโมชันนี้ครอบคลุมเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรวม 20 เส้นทาง ( ไป-กลับ) ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – สุโขทัย, กรุงเทพฯ- ตราด, กรุงเทพฯ- ภูเก็ต, กรุงเทพฯ - กระบี่, อู่ตะเภา– ภูเก็ต, ภูเก็ต – หาดใหญ่, อู่ตะเภา– สมุย, ภูเก็ต – สมุย, กระบี่ – สมุย, เชียงใหม่ - ภูเก็ต (ขาเดียว), เชียงใหม่ - กระบี่ (ขาเดียว), เชียงใหม่ – สมุย, เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - สมุย, กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง, กรุงเทพฯ – พนมเปญ, กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ, กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์, สมุย – สิงคโปร์ และสมุย – ฮ่องกง
ผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะได้รับบริการแบบฟูลเซอร์วิส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ โหลดสัมภาระได้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน, บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินที่ให้บริการ, บริการเสิร์ฟอาหารบนเที่ยวบิน และสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย