BEM ชวนน้องๆ ร่วมงานวันเด็ก 2 ธีมสุดสนุก พร้อมขึ้นรถไฟฟ้าฟรี!!

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ 2 พันธมิตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม จัดงานวันเด็ก 2 สถานที่ 2 ธีมสุดสนุก รวมพลังคิดส์บวก เรียนรู้ไทม์ไลน์ไทย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับจุดที่ 1 BEM จับมือ รฟม. จัดงานวันเด็กที่ MRT สถานีพหลโยธิน (ทางออกที่ 1 และ 5) โดยจะได้พบกับบูธถ่ายภาพและเวิร์กช้อปศิลปะไทยร่วมสมัย การแสดงจากเยาวชนโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า โชว์ฝีมือระบายสีเพ้นต์หน้า และบูธกิจกรรมชวนลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ส่วนจุดที่ 2 BEM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน PLAYEUM 2026: Decoding Thainess ณ มิวเซียมสยาม MRT สถานีสนามไชย (ทางออก 1) ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ความเป็นไทยผ่านการเล่นในรูปแบบสร้างสรรค์ สำหรับเด็กทุกวัย ท่ามกลางพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ถูกเนรมิตให้เป็นสนามเล่นสุดครีเอทีฟ พร้อมบูธถ่ายภาพย้อนยุคร่วมสมัย อิ่มอร่อยกับอาหาร พร้อมลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน
พิเศษเฉพาะวันเด็ก น้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. สามารถขึ้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงได้ฟรี เพียงแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารตลอดระยะเวลาให้บริการ
