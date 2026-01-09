เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เปิดโลกการเล่นและการเรียนรู้ฉลอง “วันเด็ก 2569” ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชวนเด็กๆ และทุกคนครอบครัวฉลองเทศกาลวันเด็ก 2569 กับงาน “THE MALL LIFESTORE KIDS FUNTASIA : WORLD PLAYGROUND” ภายใต้แนวคิด “เล่นได้ทุกสิ่ง สร้างได้ทุกฝัน” เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นจริง เสริมทักษะ และต่อยอดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ พร้อมรวบรวมของเล่น สินค้าของใช้สำหรับเด็ก สนุกครบจบทุกความต้องการในทีเดียว ระหว่างวันที่ 3-14 มกราคม 2569 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช
เพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ 2569 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เนรมิตศูนย์การค้าให้กลายเป็น “สนามแห่งจินตนาการ” และ FIRST DESTINATION ของครอบครัว เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นจริง เสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างช่วงเวลาแห่งคุณภาพร่วมกันในครอบครัว ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ร่วมกับ PLAN FOR KIDS ชวนน้องๆ ออกท่องกาแล็กซี ผจญภัยไปกับ“กุ๋งกิ๋ง” ตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆ ตะลุยโลก “ระบบสุริยะจักรวาล” เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในท่วงอวกาศจริง ค้นพบกับความมหัศจรรย์แห่งโลกอวกาศกับห้องดูดาวจำลอง สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำกับเครื่องจำลองแรงหมุนเหวี่ยงระหว่างขึ้นสู่อวกาศ ถ่ายภาพสุดประทับใจกับฐานปล่อยจรวดบอลลูน และกุ๋งกิ๋งสูงกว่า 4 เมตร เสริมสร้างความรู้กับ EXHIBITION ระบบสุริยะ และทำความรู้จักกับ “แฮม” ลิงซิมแปนซีตัวแรกของโลกที่ขึ้นไปท่องโลกอวกาศ นอกจากนี้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเล่านิทาน “กุ๋งกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑ์อวกาศ” และกิจกรรมเวิร์กช้อปมากมาย พร้อมการแสดงดนตรีจากน้องๆจาก TIA MUSIC TRAINEE พร้อมช้อปสินค้าสำหรับเด็กอีกมากมาย จาก PLAN FOR KIDS, KID’S PLANET, PLAY-DOH และ KIDDO PACIFIC ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2569 บริเวณลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ท้าทายความสนุกไปกับภารกิจพิชิตเขาวงกตสุดมันส์ สนุกกับด่านผจญภัยผ่าน 5 ฐานกิจกรรมให้น้องได้ใช้ความคิดและปล่อยพลังความสนุกเต็มที่ภายใน “เขาวงกตยักษ์” ตั้งแต่ด่านแฮปปี้จิ๊กซอว์, ด่านหนูน้อยนักชู๊ต , ด่านภารกิจพิซิตหลุม , ด่านตักไข่หรรษา , ด่านห่วงมหาสนุก พร้อมกิจกรรมอื่นอีกมากมาย อาทิ สนุกสนานกับโบโซ, โชว์การทดลองวิทยาศาสตร์, MARAYAT FASHION KIDS, มิสแอนด์กรี๊ดแมสคอตตัวโปรดให้น้องได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าแบรนด์ชั้นนำ LEGO, BANDAI, HOT WHEELS, UNO และ BEYBLADE พร้อมสินค้าของเล่นมากมายจาก KIDS' PLANET ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2569 บริเวณลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ตื่นตาตื่นใจกับลูกโป่งแฟนตาซีหลากสีสันสดใส กับดินแดนป่าบอลลูนสุดแฟนตาซี BALLOON SAFARI ผจญภัยในป่าแสนสนุก พร้อมสนุกไปกับ 6 ฐานเกมสุดมันส์ สนุกกับกิจกรรมโชว์การแสดงสุดคูลจากน้องๆ ทั้งร้อง เต้น แฟชั่นโชว์ และเล่านิทาน พลาดไม่ได้กับของรางวัลอีกมากมาย กิจกรรมจาก DUTCH MILL, MARAYAT FASHION KIDS, YAMAHA MUSIC SCHOOL, KPN MUSIC ACADEMY ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2569 บริเวณหน้า MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชวนน้องๆ “เปิดประตูสู่โลกฟาร์มสนุก” ปล่อยพลังแบบเต็มแม็กซ์ ในคอนเซปต์ "FARMTOPIA" ที่เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นฟาร์มสุดหรรษา ตะลุย 5 ฐานกิจกรรมสุดคิ้วท์ ทั้ง ปลูกผักสวนครัว เรียนรู้วิถีเกษตรกร, เลี้ยงเป็ด-ไก่ แบบใกล้ชิด, เก็บไข่หรรษาจากเล้าไก่จำลอง, ทำเมนู DIY ฝึกเป็นเชฟจิ๋ว และ เพ้นท์เปลือกไข่ และกิจกรรมจาก KIDS’ PLANET ที่นำแบรนด์ MAJORETTE และPLAY-DOH มาร่วมจัดกิจกรรมความสนุก ระหว่างวันที่ วันที่ 3-11 มกราคม 2569 บริเวณลาน M LIFESTYLE HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ
ปิดท้ายความสนุก ที่เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา, ศูนย์การเรียนรู้ TK PARK, ธนาคารออมสิน ภาค 13, AIS, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, บ้านสวนเดิ่นยิ้ม และ E-SAN COSPLAY เปิดพื้นที่ “โลกแห่งอนาคต” จุดประกายจินตนาการสู่เส้นทางอาชีพในฝัน ให้เด็กๆ ให้น้องๆได้ทดลองตามรอยความฝันหลากหลายอาชีพ ทั้งจิตรกรน้อย เกษตรกร นักสำรวจ นักแข่งรถ นักบินอวกาศ ทันตแพทย์ และยูทูบเบอร์ตัวน้อย ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569 บริเวณ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช
นอกจากนี้สมาชิก M JUNIOR CLUB แลก 400 M POINT รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อช้อปสินค้าจากแผนก KIDS’ PLANET พิเศษ! รับสิทธิพิเศษสำหรับโรงเรียนสอนพิเศษ ฉลองวันเด็กแห่งชาติมอบส่วนลดมากมาย อาทิ โกลเบิล อาร์ต มอบของขวัญสุดพิเศษ เพียงสมัครเรียน คอร์ส 1 ปีขึ้นไป รับ ผ้าห่มคลุมไหล่โกลบี้ (มูลค่า 1,000 บาท) หรือ เลือกรับ 40,000 แต้มสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2569
และ คุมอง พิเศษสุด! สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนใหม่ หรือลงวิชาเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2568 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ Limited Edition จากคุมอง มูลค่า 250 บาท
ปิดท้ายความสนุกที่ คิดส์ แพลนเน็ต กับงาน “KIDS' PLANET FUN FEST” ที่รวบรวมของเล่นจากทุก แบรนด์ดังลดสูงสุด 50% และชวนคุณหนูๆ ช้อปของเล่นลิมิเต็ด สุดน่ารักจากแบรนด์ PLAYMOBIL ที่มาร่วมเปิดตัวครั้งแรกในไทย และจำหน่ายก่อนใคร เฉพาะที่ แผนก KIDS’ PLANET พร้อมมอบส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะสมาชิก M Card Junior Club กับ OJO LECHUZA PLAYMOBIL กระถางต้นไม้แห่งการเรียนรู้ด้วย เพิ่มความสนุกสนานด้วย ระบบรดน้ำอัจฉริยะ Self - Watering และยังมี ตุ๊กตา Figure Playmobil XXL ขนาด 60 ซม. เอาใจทุกครอบครัว หรือจะเอาใจคอลเลคเตอร์นักสะสมที่ชื่นชอบของเล่น กับตัวฟิกเกอร์ คาเเรคเตอร์จิ๋ว ขนาด 7.5 ซม ชาวสวนสุดน่ารัก กับ Jardi พร้อมส่วนลด ราคาสุดพิเศษ เฉพาะลูกค้าสมาชิกM Card Junior Club และความสนุกสนานเสริมทักษะจินตนาการจากแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมสร้างสีสัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่แผนก KIDS’ PLANET เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ, บางแค และ งามวงศ์วาน