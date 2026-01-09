GULF ลงพื้นที่คลองเตยจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ชูสื่อการเรียนรู้รักษ์โลก ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เดินหน้าส่งมอบความสุขต่อเนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ด้วยการส่งมอบของขวัญและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท และวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างรอยยิ้มให้เยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้เยาวชนจากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา, โรงเรียนวัดคลองเตย, และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โดยมี นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ GULF และ นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF พร้อมด้วย ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย ร่วมกิจกรรม
นอกจากการมอบของขวัญสร้างรอยยิ้มเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ GULF มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อการเรียนรู้และของขวัญรักษ์โลก โดยการส่งมอบสื่อการสอนจากโครงการ “ขอ ขวด ของเรา” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้พนักงาน GULF ร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติก (PET1) และฝาขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำกลับมาสร้างคุณค่าเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นและเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างรากฐานด้านการเรียนรู้ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ GULF ได้ส่งมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม สื่อการสอนจากโครงการ “ขอ ขวด ของเรา” รวมทั้งกระเป๋าเป้สะพายหลัง และแก้วน้ำที่นำผลงานศิลปะจากกลุ่มเด็กพิเศษ ARTSTORY โดย มูลนิธิออทิสติกไทย มาสกรีนลงบนชิ้นงาน เพื่อสื่อสารเรื่องการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงการมอบนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล กระจายความสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร, จ.ปทุมธานี, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สระบุรี, จ.ลพบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครราชสีมา, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.เชียงราย, จ.เลย, จ.สกลนคร, จ.ชัยภูมิ และ จ.สงขลา โดยถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนในอนาคต