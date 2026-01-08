ปตท.สผ.สนับสนุน 100 ล.ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยที่สงขลา

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนและเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 100 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยที่สงขลาทั้งในช่วงวิกฤตและฟื้นฟูในระยะยาว
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชุมชน ปตท.สผ. จึงได้มอบเงินสนับสนุนและเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 100 ล้านบาท ตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่การร่วมก่อสร้างอาคารใหม่ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ และฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถกลับมาดำเนินภารกิจด้านสาธารณสุขและการเรียนการสอนได้อย่างเข้มแข็ง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอีกครั้ง
พิธีมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ ทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยอาคารใหม่จะมีการออกแบบเพื่อรองรับและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยในระยะยาว รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 แห่ง รวม 20 ล้านบาท ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ และโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ซ่อม สร้าง สุข” แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และรถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยพิธีมอบเงินดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมการรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้
ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลนครหาดใหญ่