โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย เปิดตัวระบบบล็อกเชนสำหรับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเพื่อป้องกันยาปลอม สร้างความความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ตามบทความของสำนักงานอาหารและยา เรื่องการจัดจำหน่ายตัวยา GLP-1RA บนช่องทางออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“โนโว นอร์ดิสค์”) เปิดตัว eZTracker เทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Wegovy® (หรือ วีโกวี®) ที่มีข้อบ่งใช้เป็นยาลดน้ำหนักสำหรับใช้รายสัปดาห์ นวัตกรรมใช้สติกเกอร์ 2D Data Matrix บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ แนวทางนี้จะช่วยป้องกันยาปลอมและมุ่งเป้ายกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับโรคอ้วน
ยาปลอมคือตัวยาที่มีส่วนผสมในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่ผสมสารที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่อผู้ใช้ การนำเข้าซ้อนที่ไม่ได้ผ่านช่องทางที่ถูกต้อง (unauthorised parallel imports) คือผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต สามารถทำให้เกิดการหลบเลี่ยงการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการปนเปื้อนและยาที่ด้อยคุณภาพ ประเด็นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดยาที่ไม่ได้มาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
นายจิฮาน เซอร์ดาร์ คิซิลจิก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนโว นอร์ดิสค์ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ในปัจจุบันเรามี eZTracker สำหรับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบฉีดที่ใช้รายสัปดาห์สองรายการ เมื่อช่วงปีพ.ศ. 2568 เราได้นำระบบตรวจสอบทางดิจิทัลนี้มาใช้ โดยรายการแรก ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Ozempic®) และปัจจุบันขยายสู่ผลิตภัณฑ์รักษาโรคอ้วน (Wegovy®) การดำเนินการเช่นนี้เป็นการยกระดับการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ และหลังการนำระบบมาใช้ พบว่ามีการรายงานผลิตภัณฑ์ปลอมมีจำนวนน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ระบบ eZTracker ช่วยปกป้องผู้ป่วยโดยตรวจสอบยาปลอมและเป็นการยืนยันคำมั่นของโนโว นอร์ดิสค์ในเรื่องการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด”
ระบบ eZTracker นี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Wegovy® ได้ทันที โดยสแกน QR Code 2D สีชมพู บนกล่อง หรือกรอกรหัสผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชัน eZTracker หากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง ระบบจะยืนยันความถูกต้องและแสดงข้อมูลรายละเอียด แต่หากไม่สามารถยืนยันได้ อาจมีแนวโน้มว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยาปลอม ผู้ใช้ควรรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน eZTracker เพื่อร่วมกันต่อต้านยาปลอมและช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์