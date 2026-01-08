‘ฟาสซิโน’ ผุดสาขาใหม่ ‘BTS ศาลาแดง’ พร้อมจับมือ ‘เรียลเมดคอร์ป’ เสริมแกร่ง

ฟาสซิโน (Fascino) ผู้นำธุรกิจร้านขายยาของไทย เปิด “ศูนย์ยาฟาสซิโน สาขา BTS ศาลาแดง” บนทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ ชูจุดแข็ง “คุ้ม ครบ ราคาส่ง” ผนึก เรียลเมดคอร์ป (Realmedcorp) เสริมทัพอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตอกย้ำกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น Healthcare Destination ยกระดับศูนย์ยาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมทั้งยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์กว่า 25,000 รายการรองรับดีมานด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน(Preventive Health Care) โดยไม่ต้องรอให้ป่วยก่อน ควบคู่กับการขยายตัวของสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การรักษา การดูแลต่อเนื่อง ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย
ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เปิดเผยว่า ฟาสซิโน (Fascino) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ในนาม “ร้านยาเภสัชสัมพันธ์” บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช ก่อนขยายสู่ธุรกิจค้าส่งเพื่อให้บริการ ยา และอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลและร้านขายยาทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม “ศูนย์ยาฟาสซิโน สาขาศิริราช” และได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี
จากความสำเร็จตลอดกว่า 43 ปี และเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็น Healthcare Destination ฟาสซิโนเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพของคนเมือง ด้วยการเปิดตัว “ศูนย์ยาฟาสซิโน สาขา BTS ศาลาแดง” แลนด์มาร์กด้านสุขภาพแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 230 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากศูนย์ยาต้นแบบสาขาศิริราช ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันควบคู่กับการรักษา โดยฟาสซิโนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการรักษาโรค แต่ให้ความสำคัญกับการเป็นพื้นที่สุขภาพที่ทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาเภสัชกรได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บป่วยก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญ ทั้งการเลือกวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคู่ความเชี่ยวชาญด้านยาเฉพาะทาง เวชภัณฑ์ ยาที่ต้องใช้ต่อเนื่อง และอุปกรณ์การแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามมากกว่า 25,000 รายการ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การจัดวางตามมาตรฐานสากล และการให้บริการอย่างมืออาชีพจากทีมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนเมืองอย่างครบวงจร
ฟาสซิโน ผนึก เรียลเมดคอร์ป ขยายการเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานสากลในย่านใจกลางเมือง
ญาณิน กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือระหว่างฟาสซิโน ผู้นำธุรกิจร้านขายยาของไทย และ เรียลเมดคอร์ป ผู้นำด้านอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานสากลแบบครบวงจร นับเป็นการต่อยอดและขยายไลน์อุปกรณ์การแพทย์ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์คุณภาพในย่านใจกลางเมือง ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับเป้าหมายของฟาสซิโนในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพครบวงจร (Healthcare Destination) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ด้านวีริศ หิรัญเมฆาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับฟาสซิโนในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์และสินค้ากลุ่มโฮมแคร์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ “Realmedstore” ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 และเป็นสาขาแรกที่ร่วมมือกับฟาสซิโนเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้กว้างขึ้น
โดยเรียลเมดคอร์ปในฐานะผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ด้วยสินค้ามาตรฐานคุณภาพกว่า 2,000 รายการ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ หน้ากากให้ออกซิเจน ชุดพ่นยา ชุดสายให้ออกซิเจน สายดูดเสมหะระบบปิด รถเข็นไฟฟ้า และสินค้าอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสร้างความต่างด้วยการบริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน บริการเครื่องผลิตออกซิเจนสำรอง และการบริการจัดส่งพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำถึงบ้าน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความมั่นใจด้านความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน ความร่วมมือครั้งนี้จึงช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการกระจายสินค้าและบริการหลังการขาย รองรับสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟาสซิโน คุ้ม ครบ ราคาส่ง เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลา
ฟาสซิโน มุ่งเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยชูจุดแข็งด้านความคุ้มค่า “คุ้ม ครบ ราคาส่ง” เพื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ฟาสซิโน ยังให้บริการแบบ Multi-Channel ผสานหน้าร้านกับแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจสุขภาพ (Health Check-up) การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร และบริการ Telepharmacy การให้คำปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ถาม MACY By Fascino รวมถึงช่องทาง Line Mart, Grab Mart และ Marketplace ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจุบัน ฟาสซิโน (Fascino) มีศูนย์ยาหลัก 4 แห่ง ได้แก่ สาขาท่าน้ำ–ศิริราช, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่ และ ศูนย์ยาฟาสซิโน สาขา BTS ศาลาแดง ซึ่งนับเป็นศูนย์ยาแห่งที่ 4 ของบริษัท ควบคู่เครือข่ายร้านยาฟาสซิโนรวม 115 สาขาทั่วประเทศ และร้านยาแฟรนไชส์อีก 8 สาขา พร้อมแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในทำเลสำคัญ รองรับเทรนด์การดูสุขภาพของผู้คนในสังคมเมืองใหญ่ทั้งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ควบคู่การยกระดับมาตรฐาน ร้านขายยา ให้เป็นศูนย์รวมด้านสุขภาพแบบครบวงจร
“การเปิดศูนย์ยาฟาสซิโน สาขา BTS ศาลาแดง พร้อมความร่วมมือกับ เรียลเมดคอร์ป สะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ ฟาสซิโน ในการขับเคลื่อนร้านขายยาสู่เป้าหมาย Healthcare Destination อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานร้านขายยาให้เป็นศูนย์รวมด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพได้สะดวก และครบทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลเชิงป้องกันในชีวิตประจำวัน การรักษาไปจนถึงการดูแลต่อเนื่อง” ญาณิน กล่าวทิ้งท้าย.