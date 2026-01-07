MEA ส่งมอบปฏิทินอักษรเบรลล์ปี 2569 สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเป็นปีที่ 9 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง สานต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2569 รูปแบบอักษรเบรลล์ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกิติพงศ์ สุทธิ กรรมการและเลขาธิการ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
MEA ได้จัดทำปฏิทินอักษรเบรลล์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการเข้าถึงที่ "แม้จะมองไม่เห็น" แต่ "สัมผัสได้" โดย MEA ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา โครงการจัดทำปฏิทินอักษรเบรลล์นี้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าเทียม
นอกเหนือจากปฏิทินบอกวันที่ MEA ยังขยายผลสู่การสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้" แก่ผู้พิการทางสายตา ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดทำคู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยในรูปแบบอักษรเบรลล์ โครงการ "เปลี่ยนปฏิทินสู่สื่อการเรียนรู้" โดยระดมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากพนักงาน MEA เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็น "นิทานอักษรเบรลล์" ส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการเรียนรู้ โดยส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนต่อไป
เปิดประสบการณ์ "MEA SPARK" พิพิธภัณฑ์ผ่านปลายนิ้ว ความพิเศษของปฏิทินปี 2569 ของ MEA นำเสนอภายใต้แนวคิด “MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย จุดประกาย เพื่อชีวิตเมืองมหานคร” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือบอกเวลา แต่ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางพาผู้ใช้งานย้อนเวลาสัมผัสประวัติศาสตร์การกำเนิดไฟฟ้าไทย เชื่อมโยงสู่นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต สะท้อนถึงบทบาทของ MEA ที่อยู่เคียงคู่ดูแลระบบไฟฟ้าให้คนเมืองและมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนตลอดไป