ยูโอบี รวมพลผู้ประกอบการร้านอาหาร เจาะลึกกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมแกร่งธุรกิจและการเงินแบบครบวงจร

กรุงเทพฯ, 6 มกราคม 2569 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Accelerate Your Brand: F&B Growth Playbook for SMEs” ณ ยูโอบี พลาซา กรุงเทพฯ เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสร้างคอนเทนต์บน TikTok และนำเสนอโซลูชันทางการเงินและการจัดการธุรกิจผ่าน UOB BizSmart และพันธมิตร งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่มากกว่า 150 ราย สะท้อนถึงความต้องการยกระดับธุรกิจ F&B ให้เติบโตอย่างครบวงจร
จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2567 ยอดขายของธุรกิจบริการด้านอาหารมีมูลค่าอยู่ที่ 9.67 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปี ซึ่งธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สูงสุด และมีอัตราเลิกกิจการสูงสุดเช่นกัน
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ธนาคารจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องพัฒนาแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างและความแข่งขันได้ในตลาด”
ในยุคที่ผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งค้นหาและตัดสินใจซื้ออาหาร การสร้างแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลจาก TikTok ระบุว่า กว่า ร้อยละ 67 ของผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์อาหารอย่างตั้งใจ ทำให้หมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มติดอันดับของคอนเทนต์ยอดนิยมทั่วโลก สะท้อนถึงโอกาสมหาศาลสำหรับธุรกิจ F&B ในการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและเชื่อมต่อกับผู้บริโภค โดยมี 3 เทคนิคสำคัญ ได้แก่ Hook: ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรก Key Message: สื่อสารใจความสำคัญชัดเจน และ Call to Action: กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
ภายในงานยังมีเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารชื่อดัง เช่น Lele Juice Bar, Guss Damn Good, Bonnie Café & Bakery และเฮียด่วน มาร่วมแบ่งปันแนวทางการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น โดยเน้นการรักษาคุณภาพควบคู่กับความกล้าในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อสร้าง “Story to Flavor” ผ่านอารมณ์ของลูกค้า พร้อมทั้งการทำ Collaboration กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างกระแสใหม่ในตลาด
เสริมแกร่งเอสเอ็มอีด้วยดิจิทัลโซลูชันจาก UOB BizSmart และพันธมิตร
ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารยูโอบีเกี่ยวกับโซลูชันทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ F&B ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเพื่อบริหารกระแสเงินสด การขยายกิจการ และเสริมสภาพคล่อง พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้ก่อตั้ง Bone Boost แบรนด์น้ำซุปกระดูก มาแชร์เคล็ดลับการปั้นแบรนด์ พร้อมประสบการณ์การการใช้โซลูชันที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการพูดคุยกับ Adaptis เรื่องระบบรับชำระเงินแบบครบวงจร และประกันภัยร้านค้าและธุรกิจจาก MSIG ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงและป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจกระทบต่อธุรกิจ
นางสยุมรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่ธนาคารมุ่งหวังคือการเป็น Growth Partner ที่เข้าใจความท้าทายของผู้ประกอบการ และพร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดการเงินทุน การลดความเสี่ยง ไปจนถึงการวางระบบหลังบ้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันและขยายโอกาสในตลาดได้อย่างมั่นใจ”
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเพื่อธุรกิจจาก UOB BizSmart ได้ที่ https://www.uob.co.th/business/digital/uob-partner-solutions.page