วงคาราบาว และคาราบาวกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิคาราบาว ร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของจำเป็น ฟื้นฟูชุมชนในหาดใหญ่หลังน้ำท่วม

วงคาราบาว โดย นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานมูลนิธิคาราบาว เป็นตัวแทนมอบรายได้จากคอนเสิร์ต “จากกรุงเทพสู่หาดใหญ่” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ ซึ่งจัดแสดงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา จำนวน 434,470 บาท ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัยให้กลับมายืนได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ คาราบาวกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิคาราบาว ยังได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเครื่องใช้จำเป็นตั้งต้นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยอุทกภัย เช่น เตาแก๊ส เครื่องครัว จานชาม เป็นต้น จำนวน 270 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,434,470 บาท
มอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568
คาราบาวกรุ๊ปขอเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ทีมงานอาสาของมูลนิธิกระจกเงากว่า 700 คน ลงพื้นที่ฟื้นฟูหาดใหญ่ ภายใต้ภารกิจ 3 ด้าน คือ
1. Big Cleaning จัดการขยะที่สุมตามบ้าน ถนน ซอกซอย พร้อมให้ยืมอุปกรณ์ล้างบ้าน และอาสาช่วยล้างบ้านสำหรับคนที่ไม่ไหว
2. การช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัยสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้ และสร้างบ้านใหม่กรณีบ้านเดิมเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีก
3. ช่วยฟื้นฟูอาชีพโดยเฉพาะ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วม ให้มีทุนตั้งต้นในการกลับมาทำอาชีพเดิมได้อีกครั้ง