สายสีแดงจัดกิจกรรม “Join the Rai”l ผนึกรฟท.-SRTA สร้างฝัน วันเด็ก 10 ม.ค.

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมกับการรถไฟฯ และ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จัดกิจกรรมวันเด็กสุดพิเศษ ภายใต้แคมเปญ Join the Rail สร้างฝัน วันเด็ก 10 มกราคม นี้
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บูรณาการความร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) จัดกิจกรรมสุดพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แคมเปญ Join the Rail สร้างฝัน วันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริเวณโถงทางเดินเชื่อมประตู 1 - ประตู 10
โดยน้องๆ ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆภายในงาน ประกอบด้วย 7 ฐานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และจินตนาการ ซึ่งหากเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 7 ฐาน จะได้รับประกาศนียบัตรใส่กรอบทองสำหรับตั้งโต๊ะ พร้อมลุ้นรับของรางวัลใหญ่แบบจัดเต็ม อาทิ Smart Watch , รถจักรยาน , รถบังคับ และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Special Photo Booth ให้น้องๆได้ถ่ายภาพน่ารักๆแบบไม่จำกัด อีกทั้งยังได้กระทบไหล่กับน้องพลอยเจ และคุณเจจินตัย อันติมานนท์ รวมถึงพิธีกรรับเชิญสุดพิเศษ พี่กุน กิตติคุณ จาก The Face Men Thailand
นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการขนม อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมงานทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างความสุข ความสนุก และรอยยิ้มให้แก่น้องๆทุกคนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติได้อย่างแน่นอน
บริษัทฯมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เนื่องจากเยาวชนถือได้ว่า เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและจะสามารถก้าวเป็นผู้นำของประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเยาวชน จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว รวมถึงเป็นการสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าสำหรับประเทศชาติในอนาคต