ปีใหม่สนามบินภูมิภาคคึกคัก ผู้โดยสารรวมกว่า 5.7 แสนคน “กระบี่”แชมป์หนาแน่นสุด

ทย. เผยสถิติเดินทางปีใหม่ 69 พุ่ง! ผู้โดยสารรวมมากกว่า 5.7 แสนคน สนามบินกระบี่ครองแชมป์ผู้โดยสาร – เที่ยวบินสูงสุด ภาพรวมผู้โดยสารเพิ่มจากปีก่อน 81.54 % เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 78.75% ส่วนปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่ม 134.27%
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน สถิติจำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมาก ถือเป็นสัญญาณดีของการขนส่งทางอากาศ
โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ท่าอากาศยานกระบี่ 145,828 คน อันดับ 2 ท่าอากาศยานอุดรธานี 73,598 คน อันดับ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น 64,232 คน อันดับ 4 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 60,677 คน และอันดับ 5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 43,501 คน รวมผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดทั้งหมด 579,969 คน
สำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ท่าอากาศยานกระบี่ 946 เที่ยวบิน อันดับ 2 ท่าอากาศยานอุดรธานี 482 เที่ยวบิน อันดับ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น 432 เที่ยวบิน อันดับ 4 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 384 เที่ยวบิน และอันดับ 5 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 312 เที่ยวบิน รวมจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดทั้งหมด 3,827 เที่ยวบิน
ส่วนท่าอากาศยานที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 22,294 กิโลกรัม อันดับ 2 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 21,891 กิโลกรัม อันดับ 3 เท่าอากาศยานกระบี่ 15,468 กิโลกรัม อันดับ 4 ท่าอากาศยานอุดรธานี 15,078 กิโลกรัม และอันดับ 5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,859 กิโลกรัม รวมปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดทั้งหมด 102,072 กิโลกรัม
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 – 2 มกราคม 2568 โดยรวมพบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.54 จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.75 และปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 134.27
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมการดำเนินงานตามมาตรการทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดรถสาธารณะรับ – ส่ง จากท่าอากาศยาน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปในตัวเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับเที่ยวบิน ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างในแต่ละวัน ซึ่งโดยรวมผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ภายในท่าอากาศยานในสังกัดสามารถสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานได้อย่างดี