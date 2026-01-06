วุ้นเส้นต้นสน เปิดตัว “ต้นสน อีทซี่” ชู 2 รสชาติ “ซุปไก่-แจ่วฮ้อน” อร่อยง่ายตอบโจทย์ GEN ใหม่

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน และผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป” ภายใต้แบรนด์ “ต้นสน อีทซี่” คุณพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป” แบบคัพ ภายใต้แบรนด์ “ต้นสน อีทซี่” เพื่อมุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการอาหารที่ทานง่าย สะดวก และยังอร่อยแบบไม่รู้สึกผิด และยังเป็นการขยายตลาดกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ต้นสน แบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัท โดยเปิดตัว 2 รสชาติ ได้แก่ “รสซุปไก่” หอมกลิ่นพริกไทยแท้ ซดคล่อง ถึงเครื่อง และ “รสแจ่วฮ้อน” หอมกลิ่นสมุนไพรไทย แซ่บฮ้อน ถึงเครื่อง มาพร้อมจุดขาย รสชาติเข้มข้นแบบต้นตำรับ บวกกับ “วุ้นเส้นเหนียวนุ่ม ชุ่มน้ำซุป เด้งดีไม่มีเละ” ชูจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ไขมัน 0% และน้ำตาลน้อย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
จากความแข็งแกร่งของแบรนด์ “ต้นสน” ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 64 ปี การันตีด้วยรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Superbrands ที่ได้รับติดต่อกัน 7 ปี รางวัล Superior Taste Award ติดต่อกัน 2 ปี และล่าสุดกับรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2025" แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่สินค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยขยายไลน์จากกลุ่มวุ้นเส้นที่เป็นที่นิยมไปสู่สินค้าอาหารกลุ่มอื่นๆ นำมาสู่การเปิดตัว “ต้นสน อีทซี่ คัพ” ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด และช่วยขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ต้นสนให้กว้างขึ้น
“ต้นสน อีทซี่” แบบคัพ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของครอบครัวต้นสน มีวางจำหน่ายแล้วที่ช่องทางออนไลน์ Tonson Family Store ครอบคลุมทั้งลาซาด้า, ช้อปปี้, TikTok และร้านค้าทั่วไป โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และในอนาคตบริษัทยังคงมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง