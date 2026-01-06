J&T Home เปลี่ยนพื้นที่บ้าน สร้างรายได้เสริมโลจิสติกส์

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย หลายคนมองหาโอกาสสร้างรายได้เสริมควบคู่กับงานประจำ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเสริมจำนวนมากยังคงมีข้อจำกัด ทั้งด้านเงินลงทุน ความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเวลาที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้การเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน
เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เปิดตัว “J&T Home” บริการใหม่ที่ช่วยให้ผู้สนใจสามารถสร้างรายได้เสริมจากที่บ้านได้อย่างมั่นใจ เพียงสมัครเปิด J&T Home เป็นจุดรับ-ส่งพัสดุ ก็สามารถรับพัสดุที่บ้านและรอให้พนักงานเข้ารับได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปส่งเอง ลดภาระเวลาและเพิ่มความสะดวกในการจัดการงานประจำควบคู่กับการสร้างรายได้เสริม
จุดเด่นของ J&T Home
• เริ่มต้นง่าย ไม่ซับซ้อน: ระบบใช้งานง่าย ผู้สมัครเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
• ทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด: มีทีมสนับสนุนตั้งแต่การสมัคร การใช้งานระบบ ไปจนถึงการบริหารจัดการพัสดุ
• สนับสนุนอุปกรณ์และป้ายหน้าร้าน: เพิ่มความน่าเชื่อถือและมองเห็นในชุมชน
• บริหารเวลาได้อย่างยืดหยุ่น: เหมาะกับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งพนักงานประจำ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการรายได้เสริม
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัคร J&T Home
1. รับรายได้สูงสุด 20% จากการจัดส่งพัสดุทั่วไป
2. เพิ่มรายได้พิเศษจากพัสดุแพลตฟอร์ม Drop-off
3. รับป้ายหน้าร้านฟรี เพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดลูกค้า
4. โอกาสเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายจุดบริการหลายพันแห่งทั่วประเทศ
5. ระบบเติมเงินใช้งานง่าย ไม่ต้องวางมัดจำ เพียงมียอดคงเหลือในบัญชี 200 บาทขึ้นไป ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที
6. รองรับการใช้งานทั้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ใช้งานสะดวกด้วยสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว
7. เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ ผ่านการเป็นจุดรับ-ส่งพัสดุ (Drop Point) ช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
8. มีทีมบริการลูกค้าเฉพาะทางคอยให้คำแนะนำและดูแลตลอดการดำเนินงาน
นอกจากการสร้างรายได้เสริมแล้ว J&T Home ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ของ J&T Express ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการในระดับชุมชน และสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับพันธมิตรทั่วประเทศ