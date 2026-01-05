“ธนกร”สั่งอุตสาหกรรมจังหวัดคุมเข้มรง.กำจัดแบตฯเถื่อนทั่วปท. ส่งรายงานผลภายใน 1เดือน

“ธนกร” สั่ง ก.อุตฯ คุมเข้มโรงงานกำจัดแบตเตอรี่เถื่อนและโรงงานจัดการขยะอันตรายไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ กำชับปลัดอุตสาหกรรม ร่อนหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เร่งตรวจสอบและรายงานผลกลับมาภายใน 1 เดือน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทำหนังสือกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งตรวจสอบและจัดการโรงงานกำจัดแบตเตอรี่เถื่อน และโรงงานจัดการขยะอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายใน 1 เดือน เพื่อหยุดความเสี่ยงด้านมลพิษและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน
เนื่องจากปัจจุบันพบว่าการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และโรงงานที่ขาดมาตรฐานในการจัดการและกำจัดขยะอันตราย โดยเฉพาะโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นสินค้าอันตราย หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ปัญหาโรงงานกำจัดแบตเตอรี่เถื่อนไม่เพียงเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น ต้องบังคับใช้กฎหมายและระเบียบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงรุก ไม่ปล่อยให้โรงงานผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้อีกต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมการกำกับดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ควบคู่กับการจัดการต้นตอปัญหาขยะอันตรายอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ