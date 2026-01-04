ASIATIQUE พร้อมพันธมิตรจัดงาน ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เสริมไทยเป็นเมืองแห่งการเฉลิมฉลองและจุดหมายของการท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าพระยา

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ภายใต้การบริหารงานของ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ประกาศความสำเร็จในงาน “ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026” ที่ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การเฉลิมฉลองข้ามปีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งแรกกับงานเคานต์ดาวน์ 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 และ 31 ธันวาคม 2568
ผ่านไปแล้วกับงานยิ่งใหญ่แห่งปี ที่เปลี่ยนลานกิจกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กลายเป็น Global Countdown Destination ด้วยการผสานพลังของ Art – Music – Culture – Immersive Light Experience นำเสนอประสบการณ์ใหม่ไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ สู่เวทีโลก และเป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาเยือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งเสียง ความคิดสร้างสรรค์ และ อัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย” ผ่านกิจกรรมสุดตื่นตากับงานใหญ่ 5 วันเต็ม กับ Countdown Festival แบบ Non-stop
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ข้ามปีด้วยค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ กับงาน ‘CHANG MUSIC CONNECTION presents ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026’ จัดเต็มลาน Lifestyle Market ริมน้ำเจ้าพระยา กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินระดับท็อปของประเทศ ได้แก่ ZEAL, PARADOX, TATTOO COLOUR, BODYSLAM ตื่นตากับพลุสุดอลังการออกแบบโดยทีมระดับโลก และในค่ำคืนสุดพิเศษ คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมงาน กล่าวเปิดงาน และให้คำอวยพร พร้อมกันนี้ผู้บริหารของ AWC ตัวแทนในการมอบของขวัญสุดพิเศษจาก AWC ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ด้วยบัตรกำนัลที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรมในเครือ AWC ดังนี้ Banyan Tree Samui – Pool Villa, Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach – Pool Villa และ InterContinental Chiang Mai The Mae Ping – Suite รวมถึงบัตรเครื่องเล่น Skyflyers รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และปิดท้ายด้วย After Party จากดีเจชื่อดัง ที่ทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เต็มทั้งพื้นที่ ASIATIQUE ตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำกลายเป็นคืนที่มีความสุข ความสนุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
รวมไปถึงค่ำคืน Christmas Eve (24 ธันวาคม 2568) ด้วยพลุเปิดเทศกาล เพื่อส่งสัญญาณงานเฉลิมฉลองระดับโลกได้เริ่มขึ้น ต่อด้วยความสนุกต่อเนื่อง 25–28 ธันวาคม 2568 กับคอนเสิร์ตและโชว์สุดพิเศษจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, GAVIN.D, เก่ง ธชย พร้อมโขนไทยชุดพิเศษ, F.HERO และ การประกวดสตรีทแดนซ์กับ Breakdance Crew ระดับประเทศ พร้อมรางวัลพิเศษสู่การประกวดระดับนานาชาติที่ต่างประเทศ ที่ได้มีผู้มาร่วมกิจกรรมมากมาย
ทั้งนี้ ASIATIQUE พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
นอกจากกิจกรรมดีๆ ทาง เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสแลนด์มาร์กและประสบการณ์ใหม่ระดับโลก ที่ไม่ควรพลาด อาทิ Skyflyers: Wings of Garudapterus เครื่องเล่นลอยฟ้าที่สูงที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก มอบมุมมองพาโนรามาเหนือฟากฟ้าเจ้าพระยา Jurassic World: The Experience Bangkok ประสบการณ์ผจญภัยในโลกแห่งไดโนเสาร์แบบ Immersive และ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความยั่งยืนกับ Better World Better Future พื้นที่จัดแสดงแบบ Immersive Sustainable Edutainment นอกจากนี้ เอเชียทีค ยังมีกิจกรรมใหม่ ร้านค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ และประสบการณ์ใหม่อีกมากมาย ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกทุกวัน ทั้งหมดเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก
การเดินทางสะดวก – มาที่เดียวครบทุกความสุข
สามารถเดินทางมา เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ได้หลายเส้นทาง
•รถยนต์ส่วนตัว มีบริการลานจอดรถ 3 โซน
•Shuttle Van บริการฟรีทุกวัน 11:00 – 19:00 น. จากวัดยานนาวา ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
•Shuttle Boat บริการฟรีทุกวัน 16:00–23:30 น. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน