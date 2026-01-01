ประสบความสำเร็จเกินคาด ‘น่าน The Legacy of Love’ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย เติมเต็มความสุขต้อนรับปีใหม่ 2569 คนแห่ร่วมงานทะลุ 100,000 คน พร้อมเร่งยกระดับเมืองวัฒนธรรมน่าเที่ยวคู่เศรษฐกิจดีในอนาคต

จังหวัดน่าน ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ “น่าน The Legacy of Love” งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “น่าน The Legacy of Love : น่าน ศรีนคราพื้นฟ้า สิเนหาสถิตในแผ่นดิน ถิ่นแห่งพระมหากรุณาธิคุณนิรันดร์” คนไทยนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานคักคักกว่า 100,000 คน เมื่อวันที่ 29-31ธันวาคม 2568 เตรียมยกระดับจังหวัดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยความสำเร็จจากการจัดงานใหญ่ในจังหวัดน่าน เป็นครั้งแรกว่า NAN : THE LEGACY OF LOVE “ “ศรีนคราฟื้นฟ้า สิเนหาสถิตในแผ่นดิน ถิ่นแห่งพระมหากรุณาธิคุณนิรันดร์” เป็นงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และเทิดพระเกียรติ และความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง “พระแม่ของแผ่นดิน” ผู้มอบแสงสว่างและชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรผ่านงานศิลปาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวน่าน และบนผืนแผ่นดินน่านอย่างมิรู้เลือน
โดยจังหวัดน่านได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เป็นผลสำเร็จจากกระแสตอบรับเป็นอย่างมากกว่า 100,000 คน จากประชาชนชาวจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นประมาณ 70% ของผู้ร่วมงาน ขณะที่อีก 30% เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาร่วมสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณี และบรรยากาศ ที่โอบล้อมด้วยความรักในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2568
บรรยากาศที่คึกคักในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เกิดขึ้นในหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น "เงาฮักแห่งวันวาน" การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นเมืองที่ตลาดล้านนาโบราณ งานแสดง "Gallery ฮักน่าน" นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจฯ พระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดน่าน ไปจนถึงการแสดงดนตรีในสวน ระบำล้านนาร่วมสมัย (เจ้าพระญาผานอง) และ “Naga Spotlight” ประติมากรรมโคมพญานาค 8 องค์ ระยะทางกว่า 888 เมตร และ Highlight การแสดงพลุและโดรน ที่มีขึ้นตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 00.15 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569
“จังหวัดน่าน ขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น รวมทั้งการเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายชัยนรงค์ กล่าว