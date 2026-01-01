ประมูลรถไฟสีแดง ต่อขยาย 2 สาย วงเงินกว่า 2.07 หมื่นล้าน รับเหมา เคาะเฉือนราคากลางแค่ 16 ล้านบาท

ประมูลก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย 2 สาย ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต และ
ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา ราคากลางรวมกว่า 2.07 หมื่นล้านบาทเคาะราคา 29 ธ.ค.68 ส่งท้ายปี รับเหมาลดแค่ 16 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง 0.06-0.13%
รายงานข่าวแจ้งว่า จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ราคากลางค่าก่อสร้าง 6,064.96 ล้านบาท และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,729.70 ล้านบาท
โดยผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2568 และ กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.นั้น
เบื้องต้นพบว่า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้มายื่นซอง 5 ราย โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6,057,000,000 บาท (หกพันห้าสิบเจ็ดล้านบาท) หรือต่ำกว่าราคากลาง 7.96 ล้านบาท
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) มีผู้มายื่นซอง 4 ราย โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 14,720,000,000 (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
หรือต่ำกว่าราคากลาง 9.70 ล้านบาท
โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาของทั้งสองโครงการ และสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว การรถไฟฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน (NTP) ในเดือน มีนาคม 2569 ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2572 และเปิดให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2572 เป็นต้นไป